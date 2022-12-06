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6 декабря, 02:02

Военным КНДР приказали открыть предупредительный огонь

Рёнхап: Военным КНДР приказали стрелять в сторону моря из-за действий Южной Кореи

В Северной Корее генштаб армии отдал приказ открыть артиллерийский огонь в сторону моря. Поводом для этого стала активность южнокорейских военных. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на ЦТАК.

Агентство приводит заявление Генштаба Корейской народной армии КНДР. В нём говорится, что утром 6 декабря "противник", то есть Южная Корея, провела стрельбы из гаубиц и реактивных систем залпового огня.

"Выделенным пограничным артиллерийским частям был отдан приказ провести артиллерийскую стрельбу в сторону моря в качестве сильного предупреждения", — сказано в заявлении представителя Генштаба.

Северокорейским военным приказали следить за "действиями противника" и поддерживать боеготовность. А Южной Корее рекомендовали "немедленно остановить провокационную военную деятельность в районах вблизи передовой".

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Лайф рассказывал, что накануне военные КНДР выпустили около 130 артиллерийских снарядов с восточного и западного побережья страны в сторону Японского и Жёлтого морей.

Обложка ©

EPA/KCNA/ТАСС

Андрей Григорьев

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