"Вёл себя неадекватно": Пострадавшего в драке с Лепсом обвинили в подстрекательстве

В драке с российским певцом Григорием Лепсом в Санкт-Петербурге виноват сам пострадавший, он якобы изначально вёл себя неадекватно. Об этом заявил совладелец заведения, где и случился инцидент, — Николай Белоусов. Он сослался на рассказы очевидцев, поскольку сам свидетелем тех событий не был.

"Лепс находился в абсолютно нормальном состоянии и расположении духа, когда пришёл в заведение. Наверное, он хотел опрокинуть стопочку-другую виски. Но неадекватные гости, которые находились в нетрезвом состоянии, начали до него докапываться", — рассказал Белоусов телеканалу "360".