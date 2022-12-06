"Вёл себя неадекватно": Пострадавшего в драке с Лепсом обвинили в подстрекательстве
Совладелец бара назвал пострадавшего в драке с Лепсом зачинщиком конфликта
В драке с российским певцом Григорием Лепсом в Санкт-Петербурге виноват сам пострадавший, он якобы изначально вёл себя неадекватно. Об этом заявил совладелец заведения, где и случился инцидент, — Николай Белоусов. Он сослался на рассказы очевидцев, поскольку сам свидетелем тех событий не был.
"Лепс находился в абсолютно нормальном состоянии и расположении духа, когда пришёл в заведение. Наверное, он хотел опрокинуть стопочку-другую виски. Но неадекватные гости, которые находились в нетрезвом состоянии, начали до него докапываться", — рассказал Белоусов телеканалу "360".
Он высказал мнение, что певца буквально вынудили вести себя так, как он поступил в процессе инцидента: якобы именно из-за подстрекательства артист вступил в словесную перепалку, а затем и в драку. Происходящее на видео бизнесмен объяснил тем, что это просто "так было снято".
Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате у петербуржца зафиксировали ушибы, а его адвокат Евгений Хейфец рассказал о переломе носа. Причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. Правоохранители завели уголовное дело по факту драки.
LIFE