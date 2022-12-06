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6 декабря, 01:06

"Хотим двигаться к миру": В Венгрии отказались помогать Украине готовить военных

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер исключил возможность подготовки страной украинских военных

Венгрия не станет участвовать в подготовке украинских военных, как это делают другие западные страны. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

"В некоторых европейских странах проводят мероприятия по подготовке украинских солдат. В Венгрии их не будет. Мы говорим этому нет", — написал Менцер на своей странице в соцсети.

Дипломат подчеркнул, что его страна хочет двигаться "не к войне, а к миру".

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Как писал Лайф ранее, в начале ноября Венгрия выражала намерение выступить против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине. Будапешт не согласен делать это в таком широком формате.

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Flickr / ВСУ

Арина Родионова

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