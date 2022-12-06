"Хотим двигаться к миру": В Венгрии отказались помогать Украине готовить военных
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер исключил возможность подготовки страной украинских военных
Венгрия не станет участвовать в подготовке украинских военных, как это делают другие западные страны. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
"В некоторых европейских странах проводят мероприятия по подготовке украинских солдат. В Венгрии их не будет. Мы говорим этому нет", — написал Менцер на своей странице в соцсети.
Дипломат подчеркнул, что его страна хочет двигаться "не к войне, а к миру".
Как писал Лайф ранее, в начале ноября Венгрия выражала намерение выступить против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине. Будапешт не согласен делать это в таком широком формате.
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