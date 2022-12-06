"Хотим двигаться к миру": В Венгрии отказались помогать Украине готовить военных

Венгрия не станет участвовать в подготовке украинских военных, как это делают другие западные страны. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

"В некоторых европейских странах проводят мероприятия по подготовке украинских солдат. В Венгрии их не будет. Мы говорим этому нет", — написал Менцер на своей странице в соцсети.

Дипломат подчеркнул, что его страна хочет двигаться "не к войне, а к миру".