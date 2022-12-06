Помешать бывшему шефу: Экс-советник Трампа решил сам пойти в президенты

Бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил о готовности баллотироваться в президенты Америки в 2024 году. Причиной он назвал желание препятствовать повторному избранию своего бывшего босса.

"В случае, если нынешние кандидаты не отрекутся Трампа, я готов принять участие в гонке", — заявил Болтон в Twitter.

Такое решение он объяснил необходимостью защиты Конституции США на фоне недавнего заявления Трампа. 45-й президент Соединённых Штатов высказался за пересмотр ряда законодательных положений, в том числе и конституционных. Повод для этого он видит в нарушениях в ходе президентских выборов 2020 года.

Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности президента США с 2018 по 2019 год, пока Трамп не потребовал от него покинуть этот пост.