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6 декабря, 00:40

Помешать бывшему шефу: Экс-советник Трампа решил сам пойти в президенты

Болтон заявил о готовности стать кандидатом на выборах президента США

Бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил о готовности баллотироваться в президенты Америки в 2024 году. Причиной он назвал желание препятствовать повторному избранию своего бывшего босса.

"В случае, если нынешние кандидаты не отрекутся Трампа, я готов принять участие в гонке", — заявил Болтон в Twitter.

Такое решение он объяснил необходимостью защиты Конституции США на фоне недавнего заявления Трампа. 45-й президент Соединённых Штатов высказался за пересмотр ряда законодательных положений, в том числе и конституционных. Повод для этого он видит в нарушениях в ходе президентских выборов 2020 года.

Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности президента США с 2018 по 2019 год, пока Трамп не потребовал от него покинуть этот пост.

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Как писал ранее Лайф, Трамп официально подтвердил намерение баллотироваться в президенты США. Он также выразил уверенность в том, что его однопартийцы-республиканцы по итогам промежуточных выборов вернули контроль над Палатой представителей в Конгрессе США.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Арина Родионова

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