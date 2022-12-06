В России создана вакцина, защищающая от гриппа до четырёх лет

В России центр им. Н.Ф. Гамалеи разработал вакцину, которая будет защищать от гриппа на срок до четырёх лет. При этом она позволит организму справляться сразу с несколькими штаммами, в том числе со свиным гриппом (H1N1) и, возможно, птичьим (H5N1). Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

"Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже, возможно, от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в 3–4 года", — приводит ТАСС слова академика.

Учёным ещё нужно время, чтобы провести необходимые исследования. Сейчас эта работа находится на второй стадии.