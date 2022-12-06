Россиянам подсказали, как сэкономить 25% на подарках к Новому году

Цены на новогодние подарки "кусаются", если совершать покупки в первом попавшемся магазине с новогодней ёлкой на витрине. Финансовый аналитик Виталий Калугин подсказал, как можно ощутимо сэкономить. Он посоветовал пользоваться маркетплейсами, то есть сайтами, где можно приобрести товары от разных продавцов.

"Чтобы сэкономить на приобретении новогодних подарков, стоит прибегнуть к помощи маркетплейсов. Там бывают скидки на товары, которые в розничных магазинах стоят существенно дороже. Идите на маркетплейсы и заказывайте подарки, пока есть время на доставку. Это будет дешевле на 20-25%, чем в обычном магазине", – заявил Калугин в разговоре с радио Sputnik.

Чтобы сэкономить по максимуму, нужно также выбрать подходящее время. Лучше всего покупать подарки заранее. На любом из маркетплейсов можно сделать пометку в специальном поле, чтобы получить уведомление о снижении цены на интересующий вас подарок.