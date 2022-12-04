7 небанальных идей, что подарить школьнику на Новый год

Новогодний подарок обязательно должен дарить ощущение волшебства, особенно если его получатель — ребёнок. При выборе презента обращать внимание следует не столько на практическую пользу, сколько на ожидания чада и создание сюрприза. Маркетолог Игорь Новиков поделился с Лайфом небанальными идеями, что дарить школьникам на Новый год.

Идеи подарков на Новый год – 2023 учащимся начальной школы

Ребёнку возрастом от семи до десяти лет важно понимать, что мир не ограничивается рамками, которые ему ставят родители и обозначают учителя в школе. На самом деле он сам может как волшебник менять жизнь вокруг. Поэтому лучшим новогодним подарком для ученика начальной школы станет тот, который развивает фантазию.

Яркие книги с ароматными иллюстрациями

Если решили дарить ребёнку на Новый год книгу, ориентируйтесь не только на захватывающий сюжет, но и на дополнительные материалы — карты, интересные камешки, образцы растений. Фото © Shutterstock

Лучше всего подарить ребёнку книгу, которая имеет не только увлекательное содержание, но и дополнительные материалы в виде красочных карт, невероятных мини-книжек, образца пелены мумии, схемы пирамид, волшебной палочки, кожи дракона, писем из Египта с открытками, фотографиями.

Ещё прекрасный вариант книг — это книги с ароматными иллюстрациями. Особый восторг вызывают новогодние сказки, где каждая картинка имеет свой аромат: печенье, банан, кофе, брусника, пряник, корица, ёлка, ананас, черника, камин, сливочная помадка и мандарин Игорь Новиков Маркетолог

Карнавальные костюмы

Ученица начальной школы будет рада получить в подарок карнавальный костюм, который позволит ей включить фантазию. Фото © Shutterstock

Если ищете новогодний подарок для девочки 7–10 лет, отлично подойдут костюмы, которые позволят ей пофантазировать, как поменять поведение в новом образе. Например, одежда, как у диснеевских принцесс, или наряд любимой певицы, или мультяшного персонажа.

Краски для любителей творчества

Творческим детям на Новый год дарите краски, но не обычные, а исчезающие или меняющие цвет. Фото © Shutterstock

Детям, любящим рисовать, на Новый год можно подарить краски, которые исчезают, видны только в лучах ультрафиолета или меняют цвет в зависимости от температуры и освещения. С их помощью ребята почувствуют себя сыщиками, специалистами секретных служб и обеспечат себе и друзьям личную тайну, которую знают только они.

Что подарить на Новый год ученику средней школы

Набор для проведения опытов или конструктор

Школьнику 11–15 лет на Новый год можно подарить физический конструктор или набор для проведения опытов. Это и волшебный, и развивающий подарок в одном флаконе. Фото © Shutterstock

Учащемуся средней школы на Новый год можно подарить набор для проведения химических или физических опытов. Такой презент не только даст ощущение волшебства, но также позволит ребёнку развиваться, изучать основы мироздания, да и просто получать эстетическое удовольствие от красоты реакций.

Для мальчишек отличным выбором станет физический конструктор или конструктор радиоуправляемых моделей. Это позволит ребёнку почувствовать себя изобретателем, а также вживую увидеть зависимость физических свойств от формы изделия Игорь Новиков Маркетолог

Книги-квесты

Также важно именно в возрасте 11–15 лет усилить любовь ребёнка к чтению, так как школьная программа начинает давить. Прекрасным новогодним подарком станут книги-квесты, где ученик сам решает, как будет развиваться сюжет.

Идеи подарков старшеклассникам на Новый год

Украшения-"секретики"

Новый год — праздник, который всегда ассоциируется с блеском. И особые украшения, которые содержат "секретики", например кулон, в котором можно хранить частичку чего-то важного, или же подвеска, меняющая цвет при температуре, понравятся любой старшекласснице.

Мотивационная книга

Книга, которая позволит старшекласснику понять, что он не уникальный со своими проблемами и переживаниями, — отличный новогодний подарок. Фото © Shutterstock

Старшая школа — период для ребёнка всегда достаточно стрессовый, поэтому лучшим подарком станет книга, которая будет его мотивировать, позволит понять, что он не уникальный и всегда есть рядом люди с такими же проблемами и переживаниями, просто их надо найти. Ведь от Нового года мы ждём каких-то улучшений, а что как ни мотивация и вера в себя дарят нам праздник и ощущение волшебства.