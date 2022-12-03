3 лайфхака психолога, как написать письмо Деду Морозу, чтобы загаданное точно сбылось
Подарков от Деда Мороза в новогоднюю ночь ждут и дети, и взрослые. Как написать письмо зимнему волшебнику, чтобы он точно исполнил желания, Лайфу рассказала психолог Анна Гусева.
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Приближается волшебный праздник — Новый год. Чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января не остаться без презентов от Деда Мороза, нужно непременно написать ему письмо — поделиться мечтами. Как это сделать, чтобы Дед не проигнорировал просьбы, Лайфу раскрыла психолог, астролог Анна Гусева.
Пишите письмо Деду Морозу "по правилам"
Во-первых, нужно писать Деду Морозу письмо "по правилам", то есть от руки. В послании будьте вежливы, избегайте отрицательных частиц, не жалуйтесь на жизнь. Не забудьте похвалить Деда Мороза, поблагодарить за помощь и поздравить с приближающимся праздником.
Ваше письмо должно быть максимально позитивным, чтобы Дед Мороз понял, что вы добрый и позитивный человечек
Не просите у Деда Мороза дорогой подарок
Правильно просите подарок у Деда Мороза: презент не должен быть масштабным, чем-то, что не по карману вам. Фото © Pixabay / PredragKezic
Во-вторых, при заказе подарка будьте корректны. Это не должно быть что-то масштабное и очень дорогое. Требовать от Деда Мороза квартир или миллиона рублей не стоит. Детям лучше попросить у Деда Мороза игрушки, игры, сладости, взрослым — одежду, обувь, книги. Можно также помечтать о недорогих гаджетах. Отличной идеей будет просьба прислать билеты на какое-нибудь хорошее новогоднее мероприятие.
Лучше просить у волшебника один-единственный подарок, чтобы не получилось как в "Сказке о рыбаке и рыбке". Будьте скромны, и тогда Дед Мороз постарается удовлетворить ваше желание
Отправьте письмо с обычной почты через почтовый ящик
В-третьих, важно правильно отправить письмо. Его надо отсылать обычной почтой, в конверте, написав в строке "получатель": "Дед Мороз". Опустите конверт с письмом в почтовый ящик и ждите чуда!
Если Вы хотите попросить Деда Мороза о чём-то более глобальном — не стесняйтесь. Напишите в письме, что хотите, чтобы он подарил вам любовь близкого человека, здоровье, удачу в делах. И ваши мечты обязательно сбудутся, главное — верить в них и ждать