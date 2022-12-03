10 питомцев, по глазам которых понятно, что они влюбились без памяти
Чтобы понять чувства питомцев, необязательно идти к специальным психологам для животных. Иногда достаточно просто посмотреть в глаза любимцам — они всё скажут. Собрали 10 фотодоказательств.
"Мы привели Чарли домой месяц назад, и я никогда не забуду этого влюблённого взгляда", — kikichun.
Фото © Reddit / kikichun
"Так много любви в одной фотографии", — InfiniteWaltz.
Фото © Reddit / InfiniteWaltz
"Похоже, она влюблена в свой подарок на Рождество", — Tessskimo.
Фото © Reddit / Tessskimo
"Сегодня впервые встретил кота моей сестры. Только посмотрите на эту мордочку", — strongishfilly2.
Фото © Reddit / strongishfilly2
"Моё сердце не выдержит! Так много любви в её глазах. Мы недостойны собак", — AdoraThroughFire.
Фото © Reddit / AdoraThroughFire
"Она не любит мыться, но пообниматься после ванны — за милую душу", — Threndsa.
Фото © Reddit / Threndsa
"Она официально влюбилась", — HappyJacket3113.
Фото © Reddit / HappyJacket3113
"Спустя 9 месяцев скитаний по приютам наконец он может услышать: "Добро пожаловать в семью!" — badwolf42.
Фото © Reddit / badwolf42
"Колби — самый любвеобильный мальчик в мире. Всё, что ему нужно, — чтобы его погладили и обняли. Хотя чаще всего люди его боятся", — KarinaJean.
Фото © Reddit / KarinaJean
"Когда мы встретили этого парня в приюте, он забрался ко мне на колени — и я растаял. Теперь у меня появилась первая собака и лучший друг на всю жизнь", — peanutbutterspacejam.
Фото © Reddit / peanutbutterspacejam
Животные/ домашние питомцы
Reddit / InfiniteWaltz, Threndsa