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3 декабря, 07:00

10 питомцев, по глазам которых понятно, что они влюбились без памяти

Чтобы понять чувства питомцев, необязательно идти к специальным психологам для животных. Иногда достаточно просто посмотреть в глаза любимцам — они всё скажут. Собрали 10 фотодоказательств.

"Мы привели Чарли домой месяц назад, и я никогда не забуду этого влюблённого взгляда", — kikichun.

Фото © Reddit / kikichun

Фото © Reddit / kikichun

"Так много любви в одной фотографии", — InfiniteWaltz.

Фото © Reddit / InfiniteWaltz

Фото © Reddit / InfiniteWaltz

"Похоже, она влюблена в свой подарок на Рождество", — Tessskimo.

Фото © Reddit / Tessskimo

Фото © Reddit / Tessskimo

"Сегодня впервые встретил кота моей сестры. Только посмотрите на эту мордочку", — strongishfilly2.

Фото © Reddit / strongishfilly2

Фото © Reddit / strongishfilly2

"Моё сердце не выдержит! Так много любви в её глазах. Мы недостойны собак", — AdoraThroughFire.

Фото © Reddit / AdoraThroughFire

Фото © Reddit / AdoraThroughFire

"Она не любит мыться, но пообниматься после ванны — за милую душу", — Threndsa.

Фото © Reddit / Threndsa

Фото © Reddit / Threndsa

"Она официально влюбилась", — HappyJacket3113.

Фото © Reddit / HappyJacket3113

Фото © Reddit / HappyJacket3113

"Спустя 9 месяцев скитаний по приютам наконец он может услышать: "Добро пожаловать в семью!" badwolf42.

Фото © Reddit / badwolf42

Фото © Reddit / badwolf42

"Колби — самый любвеобильный мальчик в мире. Всё, что ему нужно, — чтобы его погладили и обняли. Хотя чаще всего люди его боятся", — KarinaJean.

Фото © Reddit / KarinaJean

Фото © Reddit / KarinaJean

"Когда мы встретили этого парня в приюте, он забрался ко мне на колени — и я растаял. Теперь у меня появилась первая собака и лучший друг на всю жизнь", — peanutbutterspacejam.

Фото © Reddit / peanutbutterspacejam

Фото © Reddit / peanutbutterspacejam

Эти питомцы выглядят глупыми как тапки, но 10 фото достаточно, чтобы влюбиться в них без памяти

Эти питомцы выглядят глупыми как тапки, но 10 фото достаточно, чтобы влюбиться в них без памяти

Обложка ©

Reddit / InfiniteWaltz, Threndsa

Сергей Трофимов

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