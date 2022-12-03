10 питомцев, по глазам которых понятно, что они влюбились без памяти

"Мы привели Чарли домой месяц назад, и я никогда не забуду этого влюблённого взгляда", — kikichun.

Фото © Reddit / kikichun

"Так много любви в одной фотографии", — InfiniteWaltz.

Фото © Reddit / InfiniteWaltz

"Похоже, она влюблена в свой подарок на Рождество", — Tessskimo.

Фото © Reddit / Tessskimo

"Сегодня впервые встретил кота моей сестры. Только посмотрите на эту мордочку", — strongishfilly2.

Фото © Reddit / strongishfilly2

"Моё сердце не выдержит! Так много любви в её глазах. Мы недостойны собак", — AdoraThroughFire.

Фото © Reddit / AdoraThroughFire

"Она не любит мыться, но пообниматься после ванны — за милую душу", — Threndsa.

Фото © Reddit / Threndsa

"Она официально влюбилась", — HappyJacket3113.

Фото © Reddit / HappyJacket3113

"Спустя 9 месяцев скитаний по приютам наконец он может услышать: "Добро пожаловать в семью!" — badwolf42.

Фото © Reddit / badwolf42

"Колби — самый любвеобильный мальчик в мире. Всё, что ему нужно, — чтобы его погладили и обняли. Хотя чаще всего люди его боятся", — KarinaJean.

Фото © Reddit / KarinaJean

"Когда мы встретили этого парня в приюте, он забрался ко мне на колени — и я растаял. Теперь у меня появилась первая собака и лучший друг на всю жизнь", — peanutbutterspacejam.