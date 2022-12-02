Как нельзя расставлять мебель по фэншуй, иначе жизнь превратится в настоящий кошмар

Даосская практика освоения пространства под названием фэншуй обещает наполнить жилище благоприятной атмосферой, а ещё притянуть удачу и богатство. Но, если нарушить энергетический поток и неправильно поставить мебель, можно, наоборот, вляпаться в череду неудач. Рассказываем, как по фэншуй никогда нельзя расставлять мебель.

Кровать стоит напротив двери

Кровать ни в коем случае нельзя ставить напротив двери — в неё утекут жизненные силы человека. Фото © Unsplash

Первое и самое важное, на что стоит обратить внимание, — расположение кровати. В учении фэншуй этот предмет мебели имеет невероятную важность, потому что на нём человек восстанавливает жизненные силы. Если расположить кровать неправильно, можно не только нарушить течение энергетических потоков, но и обречь себя на несчастья. Запомните, ложе нельзя ставить напротив двери. Лучше всего организовать пространство так, чтобы лёжа человек хорошо видел дверной проём. По практике фэншуй подходящее место для отдыха и сна хозяина жилища — сбоку от двери спальни, кровать должна обязательно стоять изголовьем к стене.

Над головой спящего что-то висит

Вторая распространённая ошибка в организации пространства, которая нарушает потоки энергии в доме, чаще всего встречается у любителей декора. Нельзя допускать, чтобы над вашей головой, пока спите, что-то находилось: люстра, балки, глянцевые или стеклянные элементы на потолке. Это неминуемо приведёт к конфликтам и разногласиям со второй половинкой. Ну а если живёте один — озлобитесь, станете раздражительнее и агрессивнее.

В комнате есть декор в виде масок и кукол

Традиционно считается, что в масках и куклах живут злые духи, в спальне лучше такое не держать. Фото © Unsplash

С любыми подобными атрибутами стоит быть крайне осторожными. Традиционно считается, что в масках и куклах живут злые духи. А вы же не хотите собственноручно впустить негатив в дом? В учении фэншуй с крайней осторожностью относятся к подобным элементам декора, особенно привезённым из других стран. Если рука так и тянется купить маску или фигурку, делать это нужно в магазине, а не на базаре, и точно не хранить такой сувенир в комнате, где спите.

В зеркалах отражаются входная дверь или спящие люди

Про организацию пространства в прихожей и почему нельзя вешать зеркало напротив входной двери, мы уже рассказывали. Теперь важно упомянуть про такой элемент декора и в спальне. Отражающие поверхности, даже глянцевые, недопустимо располагать напротив спального места. В практике фэншуй считается, что зеркала удваивают всё, что в них появляется. Но в плохом смысле. Если в кровати спит супружеская пара, двойное накопление негативной энергии от каких-то мелких ссор приведёт к более крупным скандалам. Начнутся недопонимания, склоки и даже измены: зеркало, отражая постель влюблённых, может привлечь в жизнь кого-то третьего, а это разрушит союз.

Слишком много мебели в комнате

Нередко в квартирах можно заметить неправильную организацию пространства по фэншуй. Например, комоды, тумбочки и шкафы расположены около двери в комнату. Пройти, конечно, можно, но такое нагромождение перед входом мешает плавной циркуляции энергии Ци. Как и в случае с прихожей, пространство рядом с дверью должно быть свободным. Тогда и удача, и благополучие надолго у вас поселятся. К тому же предметы, техника или одежда, которыми человек не пользуется на постоянной основе, создают неблагоприятную атмосферу. Всё это становится помехой для равномерного распределения всё той же положительной энергии Ци.

Телевизор стоит напротив спального места

Телевизор в спальне не только считается зеркалом, но и мешает человеку восстанавливать силы. Фото © Unsplash

Выше мы уже объясняли, чем плохи отражающие поверхности напротив кровати. Выключенный телевизор как раз может выступать в роли зеркала. К тому же последователи учения фэншуй придерживаются правила, что спальня — место отдыха и восстановления. Любая бытовая техника и информационные устройства мешают расслаблению и полноценному сну. Что препятствует накоплению положительной энергии в хозяине дома, делает его более уязвимым перед неудачами, болезнями и сглазом.

Прозрачной мебели в доме не место