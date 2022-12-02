10 криповых игрушек, которые не надо вешать на ёлку, если не хотите провести Новый год в одиночестве

"Набор белых игрушек почему-то идёт вместе с огурчиком...", — itadeepeza.

Фото © Reddit / itadeepeza

"Это собака или кошка? В семье ответы разделились", — n-chung.

Фото © Reddit / n-chung

"Сосед сделал игрушки с лицами всех в доме...", — Fozzy420.

Фото © Reddit / Fozzy420

"В офисе проводили конкурс ёлочных игрушек, и вот что сделала я", — racheerachh.

Фото © Reddit / racheerachh

"Что не так с этим смайликом?" — Ssselcouth.

Фото © Reddit / Ssselcouth

"Какой ужас. Младенец Иисус... За такое нужно судить за оскорбление чувств верующих", — ForlornBread.

Фото © Reddit / ForlornBread

"Эта игрушка проиграла гравитации", — tatertotpoutine.

Фото © Reddit / tatertotpoutine

"Жена сделала игрушки, посвящённые 2020 году", — katarokkar.

Фото © Reddit / katarokkar

"Моя жена обожает Эллу Фицджеральд. Её сестра подарила ей эту игрушку на Рождество... Я ОТКАЗЫВАЮСЬ вешать это на ёлку", — Wolfgore777.

Фото © Reddit / Wolfgore777

"Это кошмарная игрушка на ёлку...", — payinthefidlr.