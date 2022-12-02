10 криповых игрушек, которые не надо вешать на ёлку, если не хотите провести Новый год в одиночестве
Без игрушек невозможно представить новогоднюю ёлку. Дизайнеры всего мира трудятся, чтобы зелёные красавицы действительно радовали нас каждой иголочкой. Но некоторые сделали работу спустя рукава...
"Набор белых игрушек почему-то идёт вместе с огурчиком...", — itadeepeza.
Фото © Reddit / itadeepeza
"Это собака или кошка? В семье ответы разделились", — n-chung.
Фото © Reddit / n-chung
"Сосед сделал игрушки с лицами всех в доме...", — Fozzy420.
Фото © Reddit / Fozzy420
"В офисе проводили конкурс ёлочных игрушек, и вот что сделала я", — racheerachh.
Фото © Reddit / racheerachh
"Что не так с этим смайликом?" — Ssselcouth.
Фото © Reddit / Ssselcouth
"Какой ужас. Младенец Иисус... За такое нужно судить за оскорбление чувств верующих", — ForlornBread.
Фото © Reddit / ForlornBread
"Эта игрушка проиграла гравитации", — tatertotpoutine.
Фото © Reddit / tatertotpoutine
"Жена сделала игрушки, посвящённые 2020 году", — katarokkar.
Фото © Reddit / katarokkar
"Моя жена обожает Эллу Фицджеральд. Её сестра подарила ей эту игрушку на Рождество... Я ОТКАЗЫВАЮСЬ вешать это на ёлку", — Wolfgore777.
Фото © Reddit / Wolfgore777
"Это кошмарная игрушка на ёлку...", — payinthefidlr.
Фото © Reddit / payinthefidlr
Reddit / ForlornBread, Ssselcouth