Четыре знака зодиака, которым в декабре 2022-го повезёт с деньгами

Как ни трудно в это поверить, наступил последний месяц 2022 года, а вместе с ним — время предпраздничной суеты и веселья. Перед тем как полностью посвятить себя семейным традициям и праздничным посиделкам с друзьями, постарайтесь завершить все важные дела, в том числе и финансовые. Как вести себя в предновогодней суете и кому из представителей зодиакального круга повезёт с деньгами, Лайфу раскрыла бизнес-астролог Марина Фишер.

Чёткое планирование спасёт вас от неразумных трат и незапланированного шопинга. Даже если сейчас личная бухгалтерия кажется вам скучным занятием, проявите благоразумие, и в январе вы обязательно скажете себе спасибо за это Марина Фишер Бизнес-астролог

Знак зодиака Телец

Люди, рождённые под знаком зодиака Телец, в декабре 2022 года могут смело требовать от начальства продвижения по карьерной лестнице или улучшения условий труда. Фото © Shutterstock

Тельцы в декабре 2022-го смогут улучшить финансовое положение за счёт повышения по службе или увеличения зарплаты. Сейчас прекрасное время, чтобы отправиться к начальству с просьбой об улучшении условий труда или продвижении по карьерной лестнице. Подкрепите ваши требования перечислением своих заслуг и достижений, и успех гарантирован. Не ругайте себя за спонтанные траты, сейчас они не нанесут удара по вашему кошельку.

Знак зодиака Рак

Раки в декабре 2022-го смогут заложить основы благополучия на 2023 год. Этим представителям стихии воды можно начать откладывать деньги или инвестировать в прибыльные проекты. Фото © Shutterstock

Носителям знака зодиака Рак в декабре будет по плечу любая цель, связанная с увеличением финансовых активов. Используйте последний месяц года в том числе и для того, чтобы заложить основы благополучия и на 2023-й: начните откладывать деньги или инвестируйте в прибыльные инструменты. Будьте внимательны во всём, что касается бизнеса или работы, — сейчас полное погружение в дело имеет важное значение для вашего успеха.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионы могут неожиданно улучшить материальное положение после полнолуния 8 декабря. Этим представителям водной стихии самое время заняться анализом доходов и просчётом расходов. Фото © Shutterstock

Декабрь — месяц, когда Скорпиону надо серьёзно оценить своё материальное положение. Даже если в начале зимы ситуация выглядит не самым радужным образом, не переживайте. Полнолуние 8 декабря приходится на ваш денежный дом, а значит, велика вероятность неожиданных финансовых поступлений. Самая лучшая тактика для вас сейчас — проанализировать доходы и начать планировать расходы. Такой аккуратный подход позволит серьёзно улучшить состояние ваших дел на весь следующий год.

Знак зодиака Козерог

Декабрь — месяц Козерога, потому удача будет сопутствовать носителям этого знака зодиака во многом, в том числе в денежных делах. Фото © Shutterstock