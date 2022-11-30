Астропрогноз Тамары Глобы: Каким будет декабрь 2022 года для каждого из знаков зодиака

Декабрь — месяц Стрельца, период, когда мы с надеждой смотрим в будущее, задумываемся об отдыхе, о праздниках, о том, как встречать Новый год и куда отправиться на каникулы. Этому способствует сам Стрелец — знак зодиака, связанный с дальней дорогой, планами, событиями. О том, что в декабре 2022-го ждёт каждый знак зодиака, подробно рассказала астролог Тамара Глоба.

В этом декабре мы находимся половиной нашей сущности во всех событиях года, но в высших устремлениях мы действительно думаем о лучшем будущем, о лучшем периоде, который может нас ожидать впереди. Итак, каждого надежды могут буквально состояться, а могут задержаться где-то между мирами Тамара Глоба Астролог

Декабрь продолжит тенденции осени-2022 — в первую очередь это период противостояния Марса. Первая половина первого зимнего месяца даст возможности переговоров, это будет поиск новых решений — в вопросах, связанных с политикой, дипломатией, насущными проблемами, волнующими людей. Этот период очень важнен для поездок и планирования путешествий, причём наиболее удачным будет время до третьей декады декабря.

Этот год принёс и много опыта, полезного, тяжёлого. <...> Концентрируйте внимание в декабре на том, что происходит вокруг, занимайтесь спортом, поддерживайте интеллектуальный уровень. И, конечно, всегда нужно надеяться на будущее Тамара Глоба Астролог

Дни повышенной аварийности в декабре 2022 года

1, 2, 4, 9, 16, ночь с 18 на 19, ночь с 22 на 23, 25, 26 и 31 декабря — даты, когда нужно быть очень внимательными в многолюдных местах, предупредила Глоба.

Гороскоп для Овна на декабрь 2022 года

В жизни людей, рождённых под знаком зодиака Овен, в декабре 2022-го произойдут значительные перемены. В первой половине месяца эти представители стихии Огня будут чувствовать себя наиболее свободно — это период, когда всё время будет посвящено дорогам, вниманию к близким людям, знакомствам вдали от дома, сильным увлечениям. Первый месяц зимы отлично подойдёт для творчества, интеллектуальной деятельности, решения дел. Пора задуматься о карьерных вопросах, о том, как жить и что делать дальше, на что нацелиться. Зимнее солнцестояние 21 декабря может принести как отрицательные, так и положительные события, касающиеся перемен на работе, новых возможностей.

Будьте осторожны в начале месяца — есть опасность измен и чрезмерных увлечений, которые могут стоить вам привычных отношений. Руководство будет спрашивать более серьёзную работу с вас, особенно во второй декаде. К третьей декаде будьте внимательны, вокруг происходят важные перемены: Юпитер входит в зодиакальный знак Овна, приносит вам как личный успех, так и переосмысление целей Тамара Глоба Астролог

Знак зодиака Телец: гороскоп на декабрь 2022-го

Тельцам первая половина декабря принесёт события, которые потребуют больших вложений, чтобы преуспеть в делах. Не обойдётся и без трат на подарки и вложений в вещи, так необходимые этим представителям земной стихии. Будет много расходов, и по возможности нужно стараться удержать деньги на банковском счету. Уже со второй недели декабря появятся шансы договориться с дальними партнёрами и хорошо подзаработать.

Перемены, которые планирует Телец, начиная со второй декады декабря могут принести успех в личных делах, а также в дальних дорогах. Новые знакомства, приятные встречи, интересные компании, творческий и личный успех, возможности заработков, покупок и вложений. В конце месяца не спускайте буквально на пол-оборота свои возможности работы, потому что руководство будет контролировать вас и следить за вашими талантами Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на декабрь 2022-го для знака зодиака Близнецы

Для Близнецов декабрь станет двойственным периодом: с одной стороны, придут значительные перемены, которые коснутся личных отношений, связей с партнёрами и противниками. Этим людям воздушной стихии следует быть крайне внимательными к семье и к любимым, чтобы впоследствии не тратить силы и время на восстановление отношений. С другой стороны, возникнут споры о финансах. Под конец года не забывайте следить за здоровьем близких. На помощь в третьей декаде декабря придут друзья, появятся новые совместные планы и идеи.

Благодаря своей активности и упорству вы сможете заработать, будет постоянный доход. <...> Постарайтесь меньше потратить в начале месяца, а также в конце декабря Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на декабрь 2022-го для Рака

В первой половине декабря 2022-го люди, рождённые под знаком зодиака Рак, будут гореть интересной работой, новыми деловыми планами, творческими идеями. Эти представители стихии Воды добьются значительных успехов, если будут работать в группе.

Будьте внимательны в дороге, избегайте толпы в первые дни декабря, а также в самые последние дни декабря и в начале января. Друзья придут на помощь, а также семья, люди, которых вы считаете своими партнёрами. Даже противники могут подтолкнуть вас к свершениям Тамара Глоба Астролог

Лев: гороскоп на декабрь 2022-го от Тамары Глобы

Декабрь станет периодом праздников для носителей знака зодиака Лев, в это время рядом будут любимые и любящие люди. Первый месяц зимы — удачное время для творчества, для начинаний, путешествий, отдыха. Со второй недели декабря придут новые возможности в работе, также будут и заработок, и значительные расходы. Третья декада принесёт важные перемены и планы вдали от дома — вполне возможно, людям огненной стихии придётся отправиться туда, куда не собирались.

Постарайтесь аккуратно планировать траты, к концу месяца деньги вам пригодятся: будет много забот, много работы, много бытовых хлопот Тамара Глоба Астролог

Астрологический прогноз на декабрь 2022 года для знака зодиака Дева

Рождённым под знаком зодиака Дева декабрь принесёт переменные события, будут беспокоить вопросы карьеры. В начале месяца, особенно в первую неделю, этим представителям стихии Земли нужно быть очень внимательными в дорогах. Со второй недели декабря представится возможность отдохнуть, попутешествовать, заняться делами, которые по душе.

Больше внимания и времени уделяйте домашним и дому, детям, любимым людям, родителям. Займитесь креативными делами, интересной работой. В конце месяца пойдёт период, когда придут перемены. Третья декада декабря принесёт события, которые будут вам не совсем ясны. В то же время вскоре вы встроитесь в изменяющиеся условия времени Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для знака зодиака Весы на декабрь 2022-го

В жизни Весов в декабре сохранятся тенденции, связанные с дальними дорогами, отношениями с людьми вдали от дома. Происходящее только укрепит этих представителей стихии Воздуха. В первую неделю декабря людям, рождённым под этим знаком зодиака, нужно быть очень внимательными в дорогах.

Это период возможных заработков: они придут вместе с людьми из близкого окружения, вашего круга, с людьми ваших интересов. Практически всю первую и вторую декаду вы будете заниматься делами родственников. Это хорошее время также для быта, для обучения, для пополнения багажа знаний, для путешествий и переездов. В третьей декаде декабря будьте внимательны в делах, которые касаются семьи, отношений с партнёрами и противниками, возникнет противостояния. Отнеситесь внимательнее к тому, что происходит вокруг вас Тамара Глоба Астролог

Прогноз на декабрь для Скорпиона от Тамары Глобы

Людям, рождённым под знаком зодиака Скорпион, декабрь приносит возможности заработков, но придётся и потратиться на покупки и подарки для себя любимых. Первый месяц зимы — удачный период для поездок с друзьями, встреч, интересных знакомств, гастрономических застолий. Эти представители стихии Воды под конец года изменят отношение к работе, в профессиональной деятельности могут произойти кардинальные перемены.

Три дня первые в декабре будьте внимательны к финансам, избегайте мошенников. Начиная со второй недели пойдёт этап, когда вас заинтересуют новые возможности, касающиеся дорог, коротких путешествий, будут помогать близкие люди. Это время пополнения багажа знаний Тамара Глоба Астролог

Стрелец: гороскоп на декабрь 2022-го

Для этих представителей стихии Огня декабрь станет временем успеха и событий, которые требуют внимания и концентрации. В начале месяца Стрельцы будут проживать период противостояний и споров, которые касаются их мнения, а также отношений с окружающими. А ещё столкнутся с личным успехом: будут преуспевать в работе, интеллектуальной деятельности, а также вопросах творчества. Близкие и коллеги будут отмечать вкус и интересы людей этого знака зодиака. Начиная со второй недели декабря Стрельцам будет сопутствовать успех в финансовых вопросах: откроются возможности вложений, заработков, выгодных приобретений.

Будьте очень внимательны к тем, кого вы любите. Вполне возможно, стоит пойти навстречу детям и любящим вас людям. Возможны споры и конфликтные ситуации. Постарайтесь в середине и в конце месяца не спустить всё на подарки, потому что третья декада, кроме заработков, принесёт вам возможности отдыха, праздников, хороших компаний, любви, дел, которые относятся к детям и успехам детей, и поэтому траты, расходы будут значительными Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на декабрь 2022-го для знака зодиака Козерог

В начале декабря 2022 года Козероги будут готовиться к переменам, это период повышенного внимания к вопросам здоровья и быта. Практически всю зиму эти люди земной стихии посвятят вопросам учёбы, интеллектуальной деятельности. Есть все шансы преуспеть в решении рабочих дел, а ещё блистать в личных отношениях.

За спиной повышенный контроль и внимание к вашей персоне. Со второй недели декабря придут хорошие возможности в обучении, более ясными станут многие вопросы, которые вас интересуют. Это период новой работы или занятий, которые впоследствии приведут к новой деятельности. В конце месяца, начиная с третьей декады, когда Солнце войдёт в Козерог, пойдёт период, когда много времени и внимания вы уделите своему дому и домашним Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на декабрь 2022 года для Водолея

Водолеи в декабре 2022-го будут строить и осуществлять новые планы, вокруг носителей этого знака зодиака окажется много новых друзей. Начало зимы станет временем экстрима, когда этим представителям воздушной стихии будут интересны дела, которыми они раньше не занимались. С финансами в декабре всё будет в порядке: Водолеи смогут исполнить собственные желания, а ещё сделать вложения.

Вы планируете своё будущее. Оно связано с проектами интеллектуальными, деловыми, а также перспективными дорогами. Это время укрепления в финансах, в строительстве, в работе. Вы вернётесь к старым проектам и на этой основе займётесь новыми. В начале декабря будьте очень внимательны к друзьям, детям и любимым людям. Избегайте путешествий в первые дни декабря, поскольку они могут быть аварийными. Берегите друзей, берегите дружбу. В конце месяца — встречи с родственниками, поездки, короткие путешествия порадуют душу Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на декабрь 2022-го для знака зодиака Рыбы

Для рождённых под знаком зодиака Рыбы декабрь 2022 года станет наиболее удачным временем для реализации планов. Это период личного успеха представителей водной стихии, но нужно быть готовыми к трудностям в начале месяца. Они затронут отношения с окружающими, руководством и с домашними, подчеркнула Тамара Глоба. Во второй половине декабря у Рыб могут появиться новые карьерные идеи, их реализация придётся на все три зимних месяца. Наступает период, как нельзя подходящий для общения, новых знакомств.