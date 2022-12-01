Что означает номер квартиры в нумерологии и какая судьба ждёт хозяев в зависимости от цифр на двери

Посмотрев по сторонам, можно заметить, что на каждом шагу нас окружают цифры: номера маршрутов транспорта, домов, телефонов, даты в календарях и ещё много самых разных примеров. Некоторые люди видят интересные совпадения, например повторяющиеся числа вокруг себя, — это происходит неспроста. Так Вселенная подсказывает и даёт знаки. Кстати, вы знали, что номер квартиры очень сильно влияет на атмосферу внутри? Те, кто снимает жильё и часто переезжает, сталкиваются порой с тем, как место их "не принимает". Жить неуютно, постоянно что-то ломается, или люди начинаются ссориться. Это явный пример, что жилище не подходит. И, проверив значение номера квартиры, можно в этом убедиться.

Как рассчитать нумерологический код квартиры?

Как с помощью нумерологии расшифровать номер квартиры или дома? Достаточно просто. Как и всегда, следует сложить все цифры между собой, пока в результате не получится простое число от 1 до 9. Покажем пример расчёта на квартире № 118. Получаем 1 + 1 + 8 = 10, то есть 1 + 0 = 1. Нумерологический код квартиры — единица.

Нумерология квартиры: значение

Что означает нумерологический код квартиры, в которой живёте? Фото © Unsplash

Узнав нумерологический код, можно определить, какой вклад это число вносит в атмосферу жилья. Интересно ещё и то, что некоторым цифрам покровительствуют планеты, наделяющие хозяев жилища определёнными качествами. Почему в одних квартирах вы чувствуете прилив сил и творческой энергии, а в других не можете долго находиться? Всё из-за значения числа, которое может противоречить вашему характеру и образу жизни. Что же означает нумерологический код?

Число квартиры 1

Жилище с числом один лучше всего подходит для проживания людей самостоятельных и независимых. Такое место всегда наполнено событиями, которые не позволят хозяину просто валяться на диване и ничего не делать. Покровительствует числу квартиры-единицы Солнце, поэтому, чтобы притянуть удачу, нужно создать вокруг себя как можно больше света с помощью ламп и светильников. Помогут также и красно-оранжевые элементы интерьера.

Число квартиры 2

Если при подсчёте нумерологического кода квартиры получилась двойка, вы живёте в доме любви. Фото © Shutterstock

Если в результате подсчёта получилась двойка, у вас дом любви. Квартира или дом с этим числом идеально подходят для влюблённых людей, желающих построить семью. Атмосфера будет наполнена пониманием, что позволит избежать ссор и скандалов на пустом месте. Но если вы пока ещё не встретили вторую половинку и собираетесь въехать в квартиру-двойку, имейте в виду, что в ней у вас может обостриться чувство одиночества.

Число квартиры 3

Получилось число три? Значит, в вас бурлят энергия и решительность. Тройке покровительствует планета Марс. Поэтому в интерьере должны преобладать красные оттенки, если хотите заручиться помощью космического наставника. Человек, кто живёт в месте под этим числом, активный и общительный, немного упрямый и чётко знающий, как добиться желаемого. Если таких качеств в вас пока нет, Марс поможет их развить.

Число квартиры 4

Нумерологический код квартиры в виде четвёрки подсказывает: в ней царит атмосфера практичности, трудолюбия и честности. Ни в коем случае нельзя в таком месте врать. Обман не только быстро раскроется, но и обернётся для хозяев самыми неприятными последствиями. Домоседам квартира с числом четыре не слишком подойдёт, потому как располагает энергией для активного карьерного роста.

Число квартиры 5

В доме или квартире с числом пять хорошо практиковать навыки и получать знания. Фото © Freepik / racool-studio

Месту обитания с числом пять покровительствует планета Юпитер — самая большая в Солнечной системе. В таком доме хорошо практиковать навыки и получать знания, поэтому он идеально подходит для учителей, учёных или исследователей. Важно, чтобы в интерьере встречались бронза и пурпурный цвет, тогда у хозяев жизнь сложится самым удачным образом.

Число квартиры 6

У вас получилось число шесть? Это ещё одна идеальная квартира для семьянинов. Атмосфера в этом месте укрепляет связи между людьми, наполняет их любовью друг к другу и желанием быть рядом. Шестёрка ещё обозначает стабильность, поэтому разводы между постояльцами таких квартир — дело редкое. Люди, обитающие в них, дружелюбны, открыты и гостеприимны.

Число квартиры 7

Номер квартиры, который при сложении даёт семёрку, отлично подходит для самодостаточных личностей. Так как эта цифра считается самой интеллектуальной, то её энергетика непременно отразится на хозяевах: им захочется больше мыслить и находить во всём истину и скрытый смысл. В таком месте комфортно и людям, увлекающимся эзотерикой и астрологией.

Число квартиры 8

Восьмёрка помогает жильцам быстро улучшить материальное положение и добиться высот в карьере. Фото © Shutterstock

Квартира, чьё число восемь, находится под покровительством планеты Уран. Из неё всегда будет слышаться смех, там постоянно происходят дружеские посиделки. Чтобы расположить к себе удачу, нужно добавить в интерьер небесно-голубой цвет. Восьмёрка помогает жильцам быстро улучшить материальное положение и добиться высот в карьере.

Число квартиры 9