Эти имена притягивают к женщинам невезение и неприятности

У каждого, наверное, есть знакомая девушка, рассказывающая невероятные истории о том, как ей "просто повезло": встретить мужчину мечты, заработать повышение спустя полгода, иметь классных подруг. Но есть и женщины, с кем, наоборот, вечно приключаются неприятные истории. Опоздания, смущающие ситуации и невезение буквально их преследуют. Но почему так происходит? Этих дам сглазили или прокляли? Нет, всё дело в поступках обладательниц следующих женских имён.

Женское имя Тамара

Слишком жертвенная Тамара сама усложняет жизнь необоснованным страхом. Фото © Freepik

Жертвенность — отличное качество для настоящей подруги и преданного члена семьи. Проблема Тамары в том, что она всегда готова пойти на необоснованный риск, не думая о последствиях, и о себе печётся в последнюю очередь. Руководит женщиной с этим именем банальный страх быть забытой и покинутой. Поэтому Тома делает всё, лишь бы оказаться на виду у других. Вот только такая тактика не принесёт желаемого результата, потому что в итоге женщину вспоминают только в момент нужды.

Имя Алёна

Когда Алёна перестаёт отдыхать, у неё буквально всё начинает валиться из рук. Фото © Freepik

Мечтая оказаться лучше всех, Алёна с головой погружается в карьеру, часто забывая про здоровье. Стрессы и переутомления достаточно сильно влияют на психику женщины с этим именем, потому что это её уязвимое место. Когда Алёна перестаёт отдыхать, у неё буквально всё валится из рук. Стараясь исправить последствия, носительница этого имени начинает работать ещё больше, чем только усугубляет ситуацию и оказывается в замкнутом круге.

Карина

Желание находиться в центре событий нередко ставит Карину в затруднительное положение. Фото © Freepik

Желание находиться в центре событий нередко ставит Карину в затруднительное положение. Судьба словно намекает обладательнице этого имени, что не стоит везде совать свой нос. Потому во время сплетен и перемывания кому-то косточек с женщиной, кого назвали Карина, всегда происходит какая-то неудача. Наверное, это исключительный случай, когда несчастьям можно положить конец, прекратив вторгаться в чужие жизни.

Имя Таисия

Чтобы неудачи прекратились, Таисии нужно связать жизнь с правильным мужчиной. Фото © Freepik

Для носительницы имени Таисия очень важно найти в жизни опору и поддержку в виде любящего и верного мужчины рядом. Только так она сможет добиться успехов и быть счастливой. А вот если партнёр окажется совершенно не подходящим Таисии, все проблемы в её жизни станут крутиться вокруг этого кавалера. Нервничая и переживая из-за вечных измен, вредных привычек спутника жизни или его равнодушия, Тая потеряет внутренний стержень и погрузится в беспросветную депрессию. О каких достижениях в этом случае может идти речь?

Виолетта

Виолетта сильно рискует оказаться в плену разрушающих жизнь зависимостей. Фото © Freepik