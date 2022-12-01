Названы самые кошмарные и опасные дни декабря, когда лучше остаться дома

Фазы Луны и энергетика определённых дат декабря способны повлиять на нашу жизнь гораздо сильнее, чем вы можете себе представить. Чтобы уберечься от убытков и несчастий, нужно быть во всеоружии. Астролог Инна Любимова поделилась подробным описанием важных декабрьских дат. Запоминайте!

Всего в первом зимнем месяце будет шесть дней, когда стоит быть максимально осторожными. Постарайтесь не планировать на них важные дела, потому как велик риск неудачи. С близкими и дорогими сердцу людьми в эти периоды могут испортиться отношения, возникнут непредвиденные ссоры. Представители всех знаков зодиака рискуют получить выговор на работе или погрязнуть в личных проблемах. В какие числа в декабре лучше не высовываться из дома?

7 декабря — директный Нептун

Меркурий в этот день переходит в знак зодиака Козерог. И сулит всем пройти испытание верой в собственные убеждения. Потому что именно 7 декабря под воздействием директного Нептуна многие иллюзии, в которые вы верили ранее, рассеются. Есть риски, что, встретив новую реальность, придётся поменять вектор движения на совершенно противоположный.

8 декабря — полнолуние в Близнецах

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В начале зимы 2022–2023 гг. нас ждёт полнолуние в знаке зодиака Близнецы. Из-за игривого и непостоянного настроения воздушной стихии мысли будут путаться. Понизятся внимание и способность концентрироваться на делах, потому как в голове засядет идея фикс, что вы способны охватить всё и сразу. Но не поддавайтесь игре фантазий и действуйте согласно запланированному графику. Также 8 декабря важно следить за настроением, которое будет постоянно прыгать то вверх, то вниз.

20 декабря — Луна на южном узле

Максимально постарайтесь разгрузить 20 декабря. В первой половине дня все знаки зодиака почувствуют, что их словно силы покидают. Если взвалите слишком много, рискуете оказаться в неприятном положении, подставив не только себя, но и окружающих. Порой нужно брать паузу, чтобы передохнуть.

21 декабря — шлейф ретроградного Меркурия

Ещё одна важная, но неприятная дата декабря — 21-е число. В этот день начнётся репетиция ретроградного Меркурия, значит, настанет время ошибок и неудач. Планета замедлит ход, что обязательно скажется на носителях всех знаков зодиака. Постарайтесь проверять каждую мелочь, быть особенно внимательными с денежными переводами и правильно распределять силы на задачи.

24 декабря — перигей Луны

Этот день будет наполнен ссорами и конфликтами. Люди вокруг могут неадекватно реагировать на самые обычные вещи. Все будут крайне эмоциональными и напряжёнными. Чтобы не заработать лишних проблем, не позволяйте втягивать себя в чужие конфликты. Лучшим решением на 24 декабря станет сосредоточение на своей скромной персоне и небольшая изоляция от общества.

29 декабря — ретроградный Меркурий

А вот и самое сложное испытание первого месяца зимы — ретроградный Меркурий. Если 21 декабря всё было ещё не так страшно, то 29-го числа планета уже станет агрессивной, отметила астролог Любимова. В этот день велика вероятность принятия неправильных решений, которые могут испортить и начало 2023 года. Основные рекомендации на 29-е число: будьте внимательными на дороге, не совершайте крупных покупок, читайте, что написано в документах мелким шрифтом, и старайтесь подбирать слова, чтобы не спровоцировать конфликт.