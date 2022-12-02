10 случаев, когда новое хобби заканчивалось провалом, но таким смешным, что это того стоило

"Я просто пытался сделать акулу из фетра..." — DameJeffrey.

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"Статуя Мелании Трамп в Словении. Отлично справились!" — smiler_g.

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"Когда муж ну очень хочет написать твой портрет", — Alexthetetrapod.

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"Закрытая пицца в форме змеи. Будем считать, что у нас получилось", — Alexthetetrapod.

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"Попробовала себя в груминге. Кажется, это можно расценивать как жестокое обращение с животными", — RUKiddingMeReddit.

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"Первый торт, который я испекла за много лет. Возможно, мне нужно поумерить свой пыл", — rolfebox.

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"Кажется, я где-то ошиблась", — ThatCrazyTheatreKid.

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"А самое грустное в этом всём то, что я правда пыталась сделать красиво..." — hamchalice.

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"Мы с дочкой приготовили макаруны в виде бейби-Йоды", — tegren_bkwrd_nerget.

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