"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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2 декабря, 14:35

10 случаев, когда новое хобби заканчивалось провалом, но таким смешным, что это того стоило

Хобби — отличный способ самовыражения, но, прежде чем найдёшь "то самое", проходишь через десятки провалов... Собрали 10 смешных примеров, когда у людей не сложилось с хобби, ну и ладно!

"Я просто пытался сделать акулу из фетра..." DameJeffrey.

Фото © Reddit / DameJeffrey

Фото © Reddit / DameJeffrey

"Статуя Мелании Трамп в Словении. Отлично справились!" smiler_g.

Фото © Reddit / smiler_g

Фото © Reddit / smiler_g

"Когда муж ну очень хочет написать твой портрет", — Alexthetetrapod.

Фото © Reddit / Alexthetetrapod

Фото © Reddit / Alexthetetrapod

"Закрытая пицца в форме змеи. Будем считать, что у нас получилось", — Alexthetetrapod.

Фото © Reddit / Alexthetetrapod

Фото © Reddit / Alexthetetrapod

"Попробовала себя в груминге. Кажется, это можно расценивать как жестокое обращение с животными", — RUKiddingMeReddit.

Фото © Reddit / RUKiddingMeReddit

Фото © Reddit / RUKiddingMeReddit

"Первый торт, который я испекла за много лет. Возможно, мне нужно поумерить свой пыл", — rolfebox.

Фото © Reddit / rolfebox

Фото © Reddit / rolfebox

"Кажется, я где-то ошиблась", — ThatCrazyTheatreKid.

Фото © Reddit / ThatCrazyTheatreKid

Фото © Reddit / ThatCrazyTheatreKid

"А самое грустное в этом всём то, что я правда пыталась сделать красиво..." hamchalice.

Фото © Reddit / hamchalice

Фото © Reddit / hamchalice

"Мы с дочкой приготовили макаруны в виде бейби-Йоды", — tegren_bkwrd_nerget.

Фото © Reddit / tegren_bkwrd_nerget

Фото © Reddit / tegren_bkwrd_nerget

"Поразительное сходство", — ntrott.

Фото © Reddit / ntrott

Фото © Reddit / ntrott

10 фото настолько грандиозных провалов, что нужно быть "счастливчиком", чтобы встрять в такое

10 фото настолько грандиозных провалов, что нужно быть "счастливчиком", чтобы встрять в такое

Обложка ©

Reddit / ntrott, Alexthetetrapod

Сергей Трофимов

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