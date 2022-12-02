10 случаев, когда новое хобби заканчивалось провалом, но таким смешным, что это того стоило
Хобби — отличный способ самовыражения, но, прежде чем найдёшь "то самое", проходишь через десятки провалов... Собрали 10 смешных примеров, когда у людей не сложилось с хобби, ну и ладно!
"Я просто пытался сделать акулу из фетра..." — DameJeffrey.
Фото © Reddit / DameJeffrey
"Статуя Мелании Трамп в Словении. Отлично справились!" — smiler_g.
Фото © Reddit / smiler_g
"Когда муж ну очень хочет написать твой портрет", — Alexthetetrapod.
"Закрытая пицца в форме змеи. Будем считать, что у нас получилось", — Alexthetetrapod.
"Попробовала себя в груминге. Кажется, это можно расценивать как жестокое обращение с животными", — RUKiddingMeReddit.
Фото © Reddit / RUKiddingMeReddit
"Первый торт, который я испекла за много лет. Возможно, мне нужно поумерить свой пыл", — rolfebox.
Фото © Reddit / rolfebox
"Кажется, я где-то ошиблась", — ThatCrazyTheatreKid.
Фото © Reddit / ThatCrazyTheatreKid
"А самое грустное в этом всём то, что я правда пыталась сделать красиво..." — hamchalice.
Фото © Reddit / hamchalice
"Мы с дочкой приготовили макаруны в виде бейби-Йоды", — tegren_bkwrd_nerget.
Фото © Reddit / tegren_bkwrd_nerget
"Поразительное сходство", — ntrott.
Фото © Reddit / ntrott
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Reddit / ntrott, Alexthetetrapod