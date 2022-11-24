Счастье на пороге: Как оформить прихожую, чтобы в доме всегда были деньги и удача

Вспомните, с чего всегда начинали ремонт? Наверняка меняли кухню, обновляли ванную комнату, потом с удовольствием обустраивали любимую спальню. А много ли внимания вы уделяли прихожей? Коридором большинство людей занимаются в последнюю очередь или лепят "из того, что было". Но такой подход не только может внести диссонанс в дизайн интерьера, но и создать энергетическую утечку. Восточная техника фэншуй учит правильно расставлять в доме мебель для привлечения счастья, удачи и финансового изобилия. Прихожая, если верить учению, является одним из важнейших мест в доме, потому как служит порталом из внешнего мира в жилище. Однако холл можно заставить работать на себя, если последовать следующим правилам оформления.

Установите входную дверь красного цвета

Если хотите привлечь в дом удачу, следует выбрать входную дверь красного оттенка. Фото © Flickr / Ben Raynal

Цвет играет в интерьере важную роль, однако на разнообразие оттенков входных дверей немногие обращают внимание, и зря. Что мы в основном видим? Чёрный металл либо светлое или тёмное дерево. Редко кто решается экспериментировать и выбирать яркие оттенки. Если хотите привлечь в дом удачу, следует поставить входную дверь красного цвета. В фэншуй он считается оберегом от злых духов и приманкой для фортуны и богатства. Да, соседи тоже не пройдут мимо такого элемента. Но стоит ли бояться их внимания и упускать выгоду для себя?

Соблюдайте порядок в прихожей

Беспорядок у входа считается источником несчастий хозяина. Фото © Shutterstock

Далеко не все придерживаются минимализма. У большинства людей в коридоре располагается шкаф (или несколько), в котором находится огромное множество вещей, которые не носятся, старой обуви или уже бесполезной домашней утвари. Такой подход к организации пространства в прихожей, если смотреть по фэншуй, совсем неверен. Во-первых, вход и выход из квартиры никогда не должны быть захламлены. Это может воспрепятствовать денежному потоку. Во-вторых, беспорядок у входа считается источником несчастий хозяина. Так что пространство около двери всегда старайтесь держать чистым и свободным.

Под коврик положите три китайские монетки

Для привлечения удачи в жилище под коврик в прихожей положите три китайские монетки. Фото © Freepik

Привлечь в жилище богатство может не только дверь красного цвета. Есть ещё один хитрый способ: положите под коврик в прихожей три китайские монетки. С их помощью вы притянете не только денежную, но и благотворную энергию Ци. В доме жильцов, кто провернёт ритуал, из ниоткуда будут появляться возможности обогатиться, подняться по карьерной лестнице и построить семейное счастье.

Купите в прихожую особенный коврик

Важно, чтобы коврик в прихожей отличался по цвету от пола. Фото © Freepik / wirestock

Выбирая коврик к входной двери, не испугайтесь ярких цветов. Важно, чтобы полотно, под которое вы как раз положите монетки, отличалось по цвету от пола. Форма не столь сильно играет роль, как оттенок. Поэтому проследите, чтобы этот предмет в прихожей притягивал внимание. Будет здорово, если решитесь на красный коврик. Как и алая дверь, он принесёт в дом удачу.

Расположите в коридоре небольшой аквариум или фонтанчик

Хотите много денег? Расположите в прихожей небольшой аквариум или чашу с водой. Фото © Shutterstock

Ещё одна примета из фэншуй, обещающая владельцам дома/квартиры изобилие денег и удачи, — небольшой аквариум или чаша с водой в прихожей. Живительная влага как раз считается символом фортуны, богатства и счастья. Поэтому всем тем, кто хочет обрести радость и гармонию, следует обзавестись в коридоре небольшим предметом, наполненным водой.

Подберите в прихожую определённые зеркала и аксессуары

Желательно повесить в прихожей зеркала овальной или круглой формы, а картины — с нейтральными сюжетами. Фото © Shutterstock

Зеркала и аксессуары в прихожей тоже должны быть определённые. Это нужно и чтобы пространство гармонично сочеталось с дизайном остальных помещений, и чтобы удовлетворяло некоторым требованиям учения фэншуй. Зеркала желательно повесить овальной или круглой формы, но не напротив двери, иначе они "отразят" удачу и не пустят её в дом. Картины же следует выбирать со спокойными сюжетами, яркие и позитивные. А вот фотографии лучше располагать в гостиной или спальне, но не в холле.

Лучшие друзья денег — конфеты

Сладости могут привлечь в ваш дом богатство, если разместить их в правильном месте. Фото © Shutterstock