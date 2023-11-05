Какой окажется неделя с 6 по 12 ноября — рунический гороскоп для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен — Феху, Гебо, Альгиз

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

По словам рунолога, на неделе с 6 по 12 ноября носители знака зодиака Овен будут сиять! Руна Феху в раскладе означает материальное богатство и изобилие. Гебо, то есть подарок, обещает успех во взаимодействии с другими людьми. Альгиз предлагает защиту. "Вы столкнётесь с трудностями, но одержите победу, особенно в финансовых начинаниях. Сотрудничайте и доверяйте своим инстинктам", — поясняет Лайфу свой расклад Игорь Вечерский.

Знак зодиака Телец — Наутиз, Перто, перевёрнутый Альгиз

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Телец, ваше руническое путешествие начинается с руны Наутиз, то есть необходимости. Вы можете столкнуться с препятствиями, но упорствуйте. Руна Перто намекает на раскрытие тайны, так что доверьтесь интуиции. Перевёрнутый Альгиз предполагает уязвимость. Будьте осторожны, но и открывайтесь новым возможностям. Успех приходит через принятие сложностей.

Знак зодиака Близнецы — Наутиз, Йера, перевёрнутый Кеназ

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Именно эти руны выпали в предсказании для носителей знака зодиака Близнецы. Наутиз приносит потребность в дополнительных ресурсах и возможностях. Йера означает эффективный цикл труда, поэтому наберитесь терпения. Перевёрнутый Кеназ советует осторожность в творчестве и необходимость контроля над своей жизнью. Фокус на личностном росте и инновационных проектах, ваша приспособляемость на неделе с 6 по 12 ноября будет вашей силой.

Знак зодиака Рак — Ингуз, Перто, перевёрнутый Отал

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Представителей знака зодиака Рак на неделе с 6 по 12 ноября ждёт активный и эффективный период. Руна Ингуз в раскладе сигнализирует об окончании одной фазы, ведущей к шансу перейти к достижению новых высот. Перто намекает на раскрывающиеся в жизни перспективы и проявление ранее скрытого. Перевёрнутый Отал, родовые корни, означает необходимость внимания к близким. Примите свой путь и обретите новое чувство принадлежности.

Знак зодиака Лев — Эйваз, перевёрнутый Кеназ, Йера

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

На неделе с 6 по 12 ноября знания и лидерство обладателей знака зодиака Лев окажутся в центре внимания. Руна Эйваз в раскладе советует набраться терпения и не поддаваться провокациям. Перевёрнутый Кеназ предполагает, что вы столкнулись с препятствиями в поисках истины. Йера, урожай, подразумевает значительные изменения с течением времени. "Оставайтесь настойчивыми и сосредоточьтесь на рутине, терпение и контроль приведут вас к успеху", — комментирует рунолог Игорь Вечерский.

Знак зодиака Дева — Альгиз, Перто, Уруз

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Представителей знака зодиака Дева на неделе с 6 по 12 ноября ждёт период защиты и роста возможностей. Альгиз охраняет ваше путешествие и способствует преодолению сложностей с минимальными потерями, а Перто приносит неожиданные изменения в ваше окружение. Уруз означает силу и жизненную энергию, однако и необходимость направить её в нужное русло. Примите свои сильные и слабые стороны, и вы обретёте силу и баланс в своих начинаниях.

Знак зодиака Весы — перевёрнутый Тейваз, Лагуз, Турисаз

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

"Весы, вы отправляетесь в преобразующее путешествие", — говорит рунолог и подробно рассказывает смысл выпавшей комбинации рун. Перевёрнутый Тейваз намекает, что стоит отложить важные дела. Лагуз, руна воды, поощряет эмоциональное исследование и путь воды, обтекающей препятствия. Турисаз подразумевает внешние вызовы. На неделе с 6 по 12 ноября представителям знака зодиака Весы стоит заняться самопознанием, позвольте ситуации развиваться. Тогда вы почувствуете, что следует делать в будущем.

Знак зодиака Скорпион — Эваз, Уруз, Тейваз

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

На неделе с 6 по 12 ноября у носителей знака зодиака Скорпион начинается время перемен. Руна Эваз в раскладе, лошадь, означает взаимовыгодный союз и обоюдный интерес. А также значимость интеллекта в этот период. Уруз приносит большие силы и выносливость в ваших делах. Тейваз, воин, предполагает ваш успех в конкуренции. Участвуйте в командной работе, используйте внутреннюю силу и встречайтесь с проблемами лицом к лицу.

Знак зодиака Стрелец — Ансуз, перевёрнутый Лагуз, перевёрнутый Уруз

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

"Стрелец, ваш путь — это общение взамен активных действий", — подсказывает рунолог Игорь Вечерский. Руна Ансуз в раскладе означает мудрость через диалог. Перевёрнутый Лагуз намекает на смятение в эмоциях неожиданности. Перевёрнутый Уруз советует быть осторожным в своих начинаниях. Сохраняйте на неделе с 6 по 12 ноября внимательность в общении, устраняйте эмоциональное замешательство и осторожно относитесь к трудностям.

Знак зодиака Козерог — Иса, Вуньо, Феху

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

У представителей знака зодиака Козерог на неделе с 6 по 12 ноября начнётся период размышлений и релаксации. Иса предполагает спокойствие и возможности взвесить все за и против. Руна Вуньо приносит радость и гармонию, которую вы сейчас можете обнаружить или начать путь к ней. Феху обещает изобилие и достаточную базу для дальнейших действий. Используйте это время для самоанализа, найдите радость в настоящем и позвольте изобилию влиться в вашу жизнь.

Знак зодиака Водолей — перевёрнутый Лагуз, Эваз, перевёрнутый Уруз

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Что же означают выпавшие для представителей знака зодиака Водолей руны? Перевёрнутый Лагуз намекает на внутреннюю растерянность. Руна Эваз, лошадь, означает партнёрство и путь вперёд. Перевёрнутый Уруз советует быть осторожным, предупреждает о хрупкости ваших сил. "Погрузитесь в неизведанное на неделе с 6 по 12 ноября, вступите в партнёрские отношения и с мудростью принимайте вызовы", — говорит Игорь Вечерский.

Знак зодиака Рыбы — Дагаз, перевёрнутая Отала, Перто

Рунический гороскоп на неделю 6–12 ноября для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock