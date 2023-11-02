"Месяц страсти": Эти 3 знака зодиака влюбятся по уши в ноябре 2023-го

Готовьте губы к жарким поцелуям. Для некоторых представителей зодиакального круга ноябрь 2023 года окажется действительно удачным и полным ярких событий. Кому же снесёт крышу от любви в этом месяце? Рассказываем в нашей статье!

Знак зодиака Рак

Представителям знака зодиака Рак повезёт в любви в ноябре 2023 года — вы будете купаться во внимании и взаимной симпатии. Фото © Shutterstock

Рождённые под знаком зодиака Рак, наслаждайтесь месяцем сильной страсти и привязанности по полной! На данный момент вы полностью поглощены общими идеями и планами. Любимый человек, хороший друг, дом и семья будут занимать наиболее значительное место в ваших мыслях.

Если вам по какой-то причине трудно, обязательно обратитесь за помощью. Это гораздо лучше, чем страдать в одиночестве. Понятное дело, сейчас представителям знака зодиака Рак трудно сконцентрироваться на повседневных задачах, поскольку вас захватывают романтические планы. Но всё, что сейчас отдаёте, вам вернётся добрым бумерангом. Поэтому относитесь к любимому человеку или объекту симпатии так, как вы хотите, чтобы он относился по отношению к вам.

Общайтесь, чтобы лучше узнать друг друга, и убедитесь, что вы больше слушаете, чем говорите. Во время принятия решений, касающихся вас и партнёра, обладателям знака зодиака Рак стоит опираться на собственные чувства и сердце, а не на разум.

Знак зодиака Дева

Для Дев ноябрь 2023 года откроет перспективы в романтических отношениях, главное — разуть глаза и разглядеть флирт. Фото © Shutterstock

Совет для тех, кто по гороскопу Дева! Внимательно прислушайтесь к человеку, который вскружил вам голову. Возможно, упускаете многочисленные намёки. А тем временем между вами зарождается настоящий роман. Если носитель знака зодиака Дева уже состоит в паре, уделите особое внимание любимому человеку. Если вы сейчас будете хорошим слушателем, это может укрепить отношения.

В этом месяце у обладателей знака зодиака Дева появится много дел, но нужно помнить, что от многозадачности в ноябре никуда не деться. Однако не стоит и слишком перегружать себя. Не зацикливайтесь на мелочах. Вместо этого сосредоточьтесь на близких отношениях, на доме и семье. Если добавить немного глупости, лёгкости и романтики, это может сослужить хорошую службу в долгосрочной перспективе.

Знак зодиака Водолей

Водолеям в ноябре 2023 года вскружат голову страстные желания по отношению к тому, кого раньше считали просто другом. Фото © Shutterstock

Родившиеся под знаком зодиака Водолей, ваше обаяние привлечёт внимание интересного человека, возможно, того, кого сейчас считаете просто другом. Многие желают вам успехов в начинаниях, а кто-то особенный, возможно, стремится показать, насколько вы ему дороги.

Как пишет "Вечерняя Москва", в романтических и дружеских отношениях усилия, которые прикладывает представитель знака зодиака Водолей, не пропадут даром. То, что предлагаете, сами получите в ответ. Пускай мир увидит, какой вы на самом деле тёплый, заботливый и сопереживающий человек. Возможно, те мимолётные разговоры с кем-то интересным были не просто болтовнёй. Ноябрь 2023 года — тот самый момент, когда Водолеям стоит перейти на новый уровень. Вероятно, вы ищете более глубокой связи, так что действуйте и добивайтесь её. Выберите страсть, которая важна для вас сейчас, и наслаждайтесь ею.