Лайф нашёл самарчанку из видео Sia с танцем влюблённых, и всё оказалось не так радужно

На днях австралийская певица Сиа (Sia) выложила в "Тиктоке" видео, на котором влюблённые парень и девушка вальсируют зимой на улице под её песню Snowman ("Снеговик"). Ролик за пару дней набрал 13 миллионов просмотров и быстро разлетелся по соцсетям. Парочку, которой впечатлилась артистка, стали активно обсуждать в Сети, и позже выяснилось, что романтичные кадры были сняты в Самаре.

Влюблённые парень и девушка вальсируют зимой на улице под песню Сиа Snowman. Видео © TikTok / Sia

Телеграм-канал SHOT нашёл героиню ролика. Ею оказалась 21-летняя Мария — студентка Самарского технического университета. Девушка пояснила, что видео было снято ещё два года назад, а с парнем она уже рассталась. Также Мария рассказала, что ролик они с бывшим опубликовали в "Тиктоке", но потом перестали вести аккаунт. Расставание студентка объяснила несходством характеров.

Где Сиа нашла ролик и зачем его выложила, Мария не понимает.