Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 13:44

Лайф нашёл самарчанку из видео Sia с танцем влюблённых, и всё оказалось не так радужно

Австралийская певица Sia выложила видео с танцующей парой из Самары

На днях австралийская певица Сиа (Sia) выложила в "Тиктоке" видео, на котором влюблённые парень и девушка вальсируют зимой на улице под её песню Snowman ("Снеговик"). Ролик за пару дней набрал 13 миллионов просмотров и быстро разлетелся по соцсетям. Парочку, которой впечатлилась артистка, стали активно обсуждать в Сети, и позже выяснилось, что романтичные кадры были сняты в Самаре.

Влюблённые парень и девушка вальсируют зимой на улице под песню Сиа Snowman. Видео © TikTok / Sia

Телеграм-канал SHOT нашёл героиню ролика. Ею оказалась 21-летняя Мария — студентка Самарского технического университета. Девушка пояснила, что видео было снято ещё два года назад, а с парнем она уже рассталась. Также Мария рассказала, что ролик они с бывшим опубликовали в "Тиктоке", но потом перестали вести аккаунт. Расставание студентка объяснила несходством характеров.

Где Сиа нашла ролик и зачем его выложила, Мария не понимает.

Как советские влюблённые назначали свидания без лайков и "Тиндера"

Как советские влюблённые назначали свидания без лайков и "Тиндера"

Ранее Лайф писал, что в Новосибирске сотрудник автомойки украл машину клиента, чтобы провести свидание. Однако парень попался и нарвался на уголовное дело.

Обложка ©

TikTok / Sia

Никита Осипов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Интересное
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров