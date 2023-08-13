Как советские влюблённые назначали свидания без лайков и "Тиндера"

Эх, старые добрые времена СССР, когда любовь зарождалась на дискотеках, в кино и на детских площадках без всяких новомодных сайтов для знакомств и социальных сетей. В мире без смартфонов, свайпов, смайликов и лайков юным (и не очень) советским романтикам приходилось поднапрячься, чтобы назначить свидание своей второй половинке. И вот как это было…

Звонок на домашний телефон

В СССР провести в квартиру своё средство связи было роскошью. И именно телефон порой соединял сердца. Представьте себе: советское время, единственный способ связи — ваша домашняя трубка — и то, если повезло. На телефон с кудрявым проводом звонит возлюбленный, вы это чувствуете душой — определителей номера тоже не было долгое время. Сердце начинает биться чаще, вы договариваетесь встретиться через два часа и внезапно вешаете трубку, чтобы скрыться от что-то подозревающих родителей. Ну не прекрасно ли?! Иногда приходилось ходить к соседям, дабы сделать вечерний звонок любимой или любимому, чтобы никто из домашних не подслушивал. Это просто вид искусства романтических свиданий — не меньше. К тому же многие знакомства завязывались и иногда становились сюжетом для фильмов, когда кто-то ошибался номером.

Рукописные письма

С помощью рукописных писем советские влюблённые приглашали друг друга на свидания без всяких там мессенджеров и соцсетей. Фрунзе. Киргизская ССР. 1979 год. Фото © ТАСС

Письма, написанные парням в армию, в другой город, в командировку, хранили в семье много лет как символ той юной любви, в которой было место и милым глупостям, и романтике, и ожиданию счастья. Никакое "мыло" или мессенджер не сравнится с получением настоящего письма, написанного от руки любимого или любимой. Только представьте себе это трепещущее чувство: испачканные чернилами пальцы, сочиняющие поэтические признания в любви и приглашения на свидание… Послание нужно было написать на бумаге, затем купить в киоске "Союзпечать" конверт и марку, заполнить правильно графы с адресом и индексом и найти почтовый ящик, чтобы кинуть туда весточку. Особо нетерпеливые советские романтики лично бежали на почту, так была вероятность, что письмо отправят быстрее, а значит, оно скорее дойдёт до ждущего сердца. Ожидание доставки казалось вечностью, перехватывало дух.

Драма дискотек

Танцевальные залы и дискотеки были чем-то вроде "Тиндера" своего времени. Шикарные советские джентльмены душились отцовским парфюмом, набирались смелости и приглашали на танец понравившуюся девушку. Да-да, дискотека в СССР — это целая арена, где влюблённые знакомились, влюблялись, приглашали друг друга на свидания, кружились и налаживали связи с помощью танцевальных движений.

Приглушённый шёпот библиотеки

Библиотека в СССР была прекрасным местом для свиданий и знакомств, особенно для интеллектуальных натур. 1982 год. Фото © ТАСС / Альберт Тавакалов

Библиотека в советское время была не только местом для чтения и интеллектуальным собранием книголюбов, она была целым тайным центром признаний шёпотом и застенчивых взглядов. Помните, как Люда из фильма "Москва слезам не верит" ходила знакомиться в Ленинскую библиотеку, охотясь на академиков и философов? Она, конечно, предпочитала курилку в библиотеке читальному залу, что тоже не воспрещается, но и между шкафов с книгами можно было тихонечко познакомиться шёпотом и завязать отношения с интересными людьми.

Памятники — маяк влюблённых