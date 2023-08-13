Как советские влюблённые назначали свидания без лайков и "Тиндера"
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На индустрию знакомств сейчас работают дейтинг-приложения, соцсети и даже брачные агентства. А как обстояло дело с налаживанием личной жизни во времена СССР?
Как в СССР приглашали на свидания и заводили знакомства: пять рабочих методов того времени. Обложка © ТАСС / Михаил Потырнике
Эх, старые добрые времена СССР, когда любовь зарождалась на дискотеках, в кино и на детских площадках без всяких новомодных сайтов для знакомств и социальных сетей. В мире без смартфонов, свайпов, смайликов и лайков юным (и не очень) советским романтикам приходилось поднапрячься, чтобы назначить свидание своей второй половинке. И вот как это было…
Звонок на домашний телефон
В СССР провести в квартиру своё средство связи было роскошью. И именно телефон порой соединял сердца. Представьте себе: советское время, единственный способ связи — ваша домашняя трубка — и то, если повезло. На телефон с кудрявым проводом звонит возлюбленный, вы это чувствуете душой — определителей номера тоже не было долгое время. Сердце начинает биться чаще, вы договариваетесь встретиться через два часа и внезапно вешаете трубку, чтобы скрыться от что-то подозревающих родителей. Ну не прекрасно ли?! Иногда приходилось ходить к соседям, дабы сделать вечерний звонок любимой или любимому, чтобы никто из домашних не подслушивал. Это просто вид искусства романтических свиданий — не меньше. К тому же многие знакомства завязывались и иногда становились сюжетом для фильмов, когда кто-то ошибался номером.
Рукописные письма
С помощью рукописных писем советские влюблённые приглашали друг друга на свидания без всяких там мессенджеров и соцсетей. Фрунзе. Киргизская ССР. 1979 год. Фото © ТАСС
Письма, написанные парням в армию, в другой город, в командировку, хранили в семье много лет как символ той юной любви, в которой было место и милым глупостям, и романтике, и ожиданию счастья. Никакое "мыло" или мессенджер не сравнится с получением настоящего письма, написанного от руки любимого или любимой. Только представьте себе это трепещущее чувство: испачканные чернилами пальцы, сочиняющие поэтические признания в любви и приглашения на свидание… Послание нужно было написать на бумаге, затем купить в киоске "Союзпечать" конверт и марку, заполнить правильно графы с адресом и индексом и найти почтовый ящик, чтобы кинуть туда весточку. Особо нетерпеливые советские романтики лично бежали на почту, так была вероятность, что письмо отправят быстрее, а значит, оно скорее дойдёт до ждущего сердца. Ожидание доставки казалось вечностью, перехватывало дух.
Драма дискотек
Танцевальные залы и дискотеки были чем-то вроде "Тиндера" своего времени. Шикарные советские джентльмены душились отцовским парфюмом, набирались смелости и приглашали на танец понравившуюся девушку. Да-да, дискотека в СССР — это целая арена, где влюблённые знакомились, влюблялись, приглашали друг друга на свидания, кружились и налаживали связи с помощью танцевальных движений.
Приглушённый шёпот библиотеки
Библиотека в СССР была прекрасным местом для свиданий и знакомств, особенно для интеллектуальных натур. 1982 год. Фото © ТАСС / Альберт Тавакалов
Библиотека в советское время была не только местом для чтения и интеллектуальным собранием книголюбов, она была целым тайным центром признаний шёпотом и застенчивых взглядов. Помните, как Люда из фильма "Москва слезам не верит" ходила знакомиться в Ленинскую библиотеку, охотясь на академиков и философов? Она, конечно, предпочитала курилку в библиотеке читальному залу, что тоже не воспрещается, но и между шкафов с книгами можно было тихонечко познакомиться шёпотом и завязать отношения с интересными людьми.
Памятники — маяк влюблённых
"Встретимся у памятника Ленину в шесть часов" — эта фраза знакома многим советским влюблённым. Для того чтобы свидание точно состоялось, люди договаривались встретиться у какого-то значимого городского ориентира. Чаще всего это были памятники, дома культуры или другие всеми известные точки на карте. В Москве таким знаковым местом, например, был памятник Пушкину, где по вечерам собирались десятки людей. А иногда они ещё договаривались, кто во что будет одет или что возьмёт с собой.