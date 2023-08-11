Эта загадка в СССР ставила в тупик всех школьников. А вы сможете её отгадать?

В Советском Союзе Интернета не было, поэтому школьникам легко можно было загадать загадку, ответ на которую они не найдут в Сети, а попытаются решить её самостоятельно или с друзьями. Поэтому педагоги развлекались как могли и проверяли логику школьников всякими нестандартными головоломками. Вообще, сначала различные задачки на логику печатали в детской периодике, но некоторые из них оказывались такими интересными, что их стали слышать ученики почти в каждом классе математики. Загадка, о которой мы сегодня расскажем, полюбилась юным умам того времени и до сих пор эхом разносится по коридорам коллективной памяти целого поколения.

Представьте серое бетонное здание в типичном советском районе. Именно здесь главные герои нашей логической задачки, два друга, Пётр Иванович и Степан Семёнович, встретились возле дома, в котором недавно получили комнаты. Пётр Иванович весело гремит ключами и хвастается товарищу, что проживает на втором этаже дома, изображённого на фото. Комната Степана Семёновича находится вдвое выше от земли. На каком этаже он живёт?

Эту загадку в СССР задавали, чтобы проверить логику школьников. На каком этаже живёт Степан Семёнович? Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Казалось бы, безобидная встреча двух друзей, а такая интрига с их новым жилищем, любая московская реновация обзавидуется! Вы сейчас наверняка думаете: да что тут сложного? Легкотня для первоклассника! Но задачка не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Сможете ответить верно? Может, Степан Семёнович в силу своих экстравагантных архитектурных предпочтений взгромоздился на чердак? Нет! Давайте разбираться!