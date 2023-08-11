Эта загадка в СССР ставила в тупик всех школьников. А вы сможете её отгадать?
Те, кто жил и учился в Советском Союзе, говорят, что их образование было одним из самых сильных преимуществ. Так ли это? Проверим, на что способны мозги современного россиянина, с помощью детской задачки.
Почему в СССР все были такие умные: смогут ли современники решить эту задачку на логику из советских учебников. Обложка © ТАСС / Леонид Свердлов
В Советском Союзе Интернета не было, поэтому школьникам легко можно было загадать загадку, ответ на которую они не найдут в Сети, а попытаются решить её самостоятельно или с друзьями. Поэтому педагоги развлекались как могли и проверяли логику школьников всякими нестандартными головоломками. Вообще, сначала различные задачки на логику печатали в детской периодике, но некоторые из них оказывались такими интересными, что их стали слышать ученики почти в каждом классе математики. Загадка, о которой мы сегодня расскажем, полюбилась юным умам того времени и до сих пор эхом разносится по коридорам коллективной памяти целого поколения.
Представьте серое бетонное здание в типичном советском районе. Именно здесь главные герои нашей логической задачки, два друга, Пётр Иванович и Степан Семёнович, встретились возле дома, в котором недавно получили комнаты. Пётр Иванович весело гремит ключами и хвастается товарищу, что проживает на втором этаже дома, изображённого на фото. Комната Степана Семёновича находится вдвое выше от земли. На каком этаже он живёт?
Эту загадку в СССР задавали, чтобы проверить логику школьников. На каком этаже живёт Степан Семёнович? Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock
Казалось бы, безобидная встреча двух друзей, а такая интрига с их новым жилищем, любая московская реновация обзавидуется! Вы сейчас наверняка думаете: да что тут сложного? Легкотня для первоклассника! Но задачка не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Сможете ответить верно? Может, Степан Семёнович в силу своих экстравагантных архитектурных предпочтений взгромоздился на чердак? Нет! Давайте разбираться!
Сейчас распутаем нити этой запутанной головоломки. Видно, что все этажи дома, в котором живут друзья, одинаковы по высоте. Пётр Иванович, которому досталась комната на втором этаже, должен подняться по лестнице от уровня земли на высоту одного этажа, чтобы попасть к себе домой. Степану Семёновичу, комната которого находится вдвое выше, приходится подниматься на какую высоту? Очевидно, на высоту двух этажей. Из этого ясно, что Степан Семёнович живёт на третьем этаже!