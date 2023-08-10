Муж с женой хотят провести отдых отдельно — это нормально или развод не за горами

Одни считают, что раздельный отпуск — отличный способ "освежить" отношения, отдохнуть друг от друга и соскучиться. У кого-то просто не совпадают желания и потребности: "Милый, мы с девочками едем на Алтай на ретрит". — "Ок, а у меня тур на квадроциклах". Кто-то предпочитает сутками валяться на пляже, а другому нужен постоянный экшен и новые впечатления. Также в семьях с детьми бывают ситуации, когда папа остаётся работать, а жену с отпрысками отправляет отдыхать.

По словам Виталия Самсона, совместный отпуск наполняет пару новыми впечатлениями, даёт возможность забыть о бытовых проблемах, перезагрузиться и стать ближе друг к другу. Было выявлено, что 44% пар занимаются сексом в отпуске чаще, чем дома. К тому же это шанс провести вместе больше времени, если оба супруга слишком увлечены работой. Так как же правильнее для семейных отношений — отдыхать вместе или раздельно?

Норма или звоночек будущего развода, если мужчина хочет провести отпуск без жены. Фото © Freepik / gpointstudio

Для мужчины и женщины личное пространство крайне важно, говорит клинический психолог Виталий Самсон. Если хочется побыть одному, поразмышлять, порефлексировать, поиграть в плейстейшн, сходить на футбол с друзьями или выпить с коллегами — это не про то, что мужчина не любит свою партнёршу. Возможно, это значит, что он остаётся верным своим привычкам, а любимый человек принимает это право на личное пространство и время без него.

Когда у двух людей есть и совместный, и раздельный досуг, им вряд ли захочется проводить отпуск отдельно. Ведь свои потребности в частном пространстве они удовлетворяют сполна. Если в семье есть "воздух" и свобода, человек не будет искать их дополнительно Виталий Самсон клинический психолог

Если в отношениях нет разделения на совместное и личное времяпрепровождение, то, скорее всего, у мужчины появится мысль об отдельном отдыхе без второй половинки. "Отпуск — это довольно длительный период разлуки. Если людям хочется регулярно разлучаться, им стоит задуматься: а так ли хорошо нам вместе?" — подчёркивает Виталий Самсон.

"Внутри каждого из нас уживается множество ролей: сотрудник, любовник, отец, друг, спортсмен и т. д. Каждая "личность" должна реализоваться. Если мужчине хочется "уйти в отрыв" без жены, напиться, залезть на памятник, побыть хулиганом, значит, он держит подобные эмоции в себе рядом с ней. Но ему непременно нужно их выпустить, и отпуск — идеальный для этого способ".

Как понять, что мужчина не будет изменять в отпуске, а просто хочет отдохнуть. Фото © Freepik / drobotdean

Эксперт продолжает: если в отношениях нет свободы, то мужчина будет пытаться реализовать её любым способом, тем более на отдыхе. Когда в паре есть проблемы, а благоверный едет в Таиланд с друзьями, с вероятностью 95% у него там случится курортный роман. "Если девушка в компании подруг едет в Египет или в Турцию, ей точно будут оказывать знаки внимания. Таким образом самооценка женщины поднимется, ведь дома ей не хватает комплиментов от партнёра", — говорит специалист.

Если в семье достаточно "воздуха", тогда раздельный отпуск — это просто отдых. Мужчина едет на настоящую рыбалку. Девушка отправляется, например, в йога-тур, где её будет интересовать именно развитие, а не внимание окружающих мужчин Виталий Самсон клинический психолог

Двое взрослых людей, по словам клинического психолога Виталия Самсона, всегда смогут договориться о том формате, который будет приемлем для них обоих. Для какой-то семьи будет в порядке вещей жить душа в душу, а раз в год разъезжаться на две недели и "выпускать пар" так, как им нужно, а затем возвращаться.

"Норму" каждая семья определяет для себя сама. Однако, если мужчине регулярно хочется проводить отпуск отдельно от партнёрши, это повод задуматься: а вы точно живёте с тем самым человеком, если всё время хотите от него улизнуть? Виталий Самсон клинический психолог

Это не значит, что нужно расставаться, говорит эксперт. Это значит, что вы сами запутались и не понимаете, чего хотите. Надо поговорить и выяснить, что происходит в ваших отношениях. Профессиональный психолог поможет разобраться, чего же вам не хватает, найти причины, обсудить проблемы и их решения.