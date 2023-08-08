На лице написано: какие черты выдают в мужчине надёжного и верного супруга
Всем, кто не хочет ошибиться с выбором мужа, стоит прислушаться к этим словам физиогномиста. Ведь определённые характеристики иногда буквально написаны у нас на лице в прямом смысле. Верные мужья — какая у них внешность?
Как выглядит верный муж: особенности внешности мужчин и что это значит. Обложка © Getty Images
Ищете себе мужчину, кто впоследствии окажется хорошим семьянином? Сделать это легче, чем кажется. По словам физиогномиста и астролога Ольги Фандориной, надёжностью наделены обладатели квадратного или прямоугольного овалов лица. Именно к ним стоит присматриваться, если женщине хочется домовитого супруга.
Астролог продолжает: мужчины, у кого какая-то из этих форм лица, реже других допускают измены. Они ответственны и надёжны, неустанно заботятся о семье и доме, где живут их любимые. Стоит обратить внимание на ещё одну особенность: есть ли у мужчины с таким овалом лица "щёчки"? Если да — супруг окажется носителем традиционных ценностей. Построить с ним крепкую семью будет проще, как и договориться на компромисс во время ссоры.
Как по внешности определить характер мужчины: признаки верного семьянина. Фото © Freepik / prostooleh
"Стоит обратить внимание и на виски мужчины. Они не должны быть выпуклыми, а зона лица на их уровне — быть шире всех остальных зон. У таких людей обычно очень завышенные требования к супруге и детям. Своими претензиями они могут буквально изматывать домашних", — подчёркивает ещё один важный момент физиогномист Ольга Фандорина.
Также в разговоре с "Москвой 24" эксперт указывает на ещё несколько важных нюансов. Лоб у мужчины-семьянина должен быть "чистым", то есть без родинок и родимых пятен выше бровей. Ведь если метки окажутся, не получится с такими личностями "осесть" в тихую гавань. Мужчину будет то и дело тянуть к своим идеалам из семьи, а голова окажется забита проблемами совершенствования, но никак не быта.
Ранее Лайф рассказывал ещё один лайфхак, как определить характер человека по его внешности. Только на этот раз стоит обратить внимание на цвета, которые присутствуют в наряде интересной для вас личности.
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