На лице написано: какие черты выдают в мужчине надёжного и верного супруга

Ищете себе мужчину, кто впоследствии окажется хорошим семьянином? Сделать это легче, чем кажется. По словам физиогномиста и астролога Ольги Фандориной, надёжностью наделены обладатели квадратного или прямоугольного овалов лица. Именно к ним стоит присматриваться, если женщине хочется домовитого супруга.

Астролог продолжает: мужчины, у кого какая-то из этих форм лица, реже других допускают измены. Они ответственны и надёжны, неустанно заботятся о семье и доме, где живут их любимые. Стоит обратить внимание на ещё одну особенность: есть ли у мужчины с таким овалом лица "щёчки"? Если да — супруг окажется носителем традиционных ценностей. Построить с ним крепкую семью будет проще, как и договориться на компромисс во время ссоры.

Как по внешности определить характер мужчины: признаки верного семьянина. Фото © Freepik / prostooleh

"Стоит обратить внимание и на виски мужчины. Они не должны быть выпуклыми, а зона лица на их уровне — быть шире всех остальных зон. У таких людей обычно очень завышенные требования к супруге и детям. Своими претензиями они могут буквально изматывать домашних", — подчёркивает ещё один важный момент физиогномист Ольга Фандорина.

Также в разговоре с "Москвой 24" эксперт указывает на ещё несколько важных нюансов. Лоб у мужчины-семьянина должен быть "чистым", то есть без родинок и родимых пятен выше бровей. Ведь если метки окажутся, не получится с такими личностями "осесть" в тихую гавань. Мужчину будет то и дело тянуть к своим идеалам из семьи, а голова окажется забита проблемами совершенствования, но никак не быта.