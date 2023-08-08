6 самых распространённых ошибок, которые совершают женщины при обращении с его "инструментом"

Оральные ласки — хороший способ разнообразить интим и сделать партнёру приятно. Однако путь к овладению этим искусством иногда может быть омрачён грубыми женскими ошибками — и это далеко не только острые зубки! В этой откровенной статье мы расскажем, что и как девочкам делать точно не надо во время взаимодействия с "эбонитовой палочкой".

1. "Ты делаешь это без уважения"

Если не хочется или неприятно так взаимодействовать с партнёром, то лучше этого не делать совсем. Вы оба должны получать удовольствие от процесса. Это, пожалуй, единственное надёжное правило, которое должно соблюдаться всегда. Поэтому ваше насилие над собой на эмоциональном уровне партнёр точно почувствует. И от этого вряд ли придёт в восторг. Если женщине не хочется "облизывать леденец" — это её полное право. Не бывает никаких "все это делают" или "сделай мне подарок". Подарок тоже должен быть радостью для обоих партнёров.

2. Есть сосиску в тесте без соуса

Грубая ошибка во время оральных ласк — не использовать достаточное количество смазки. Фото © Getty Images

Это скользкий путь… Вернее… В общем, никогда не играйтесь "на сухую". Партнёру это не понравится, а вам будет неудобно и трудно. Отсутствие соуса в готовке любви также может навредить "его достоинству", так как кожа там тонкая и вполне может порваться из-за трения. Одна из основных ошибок — игнорирование необходимости в смазке. И слюна не подойдёт. Так что запаситесь всем необходимым перед тем, как захотите порадовать партнёра вкусненьким.

3. Не разбив яиц, не приготовить омлет. А тут яичница

Одна из непреднамеренных ошибок, которую совершают некоторые женщины, заключается в том, что они пренебрегают чувствительностью мужской анатомии. Обязательно следите за тем, что и как вы делаете с "мягким местом". Контролируйте силу давления — вы не должны пренебрегать интимным массажем из-за страха совершить промах, просто будьте аккуратны.

4. Чупа-чупс грызть не нужно

Не откусите бедному парню его сокровище в порыве страсти! Поберегите зубки для другого случая. Мужчины такие ошибки во время оральных ласк помнят долго. Им совершенно точно не понравится ходить с "откусанным бананом", даже если вы приплетёте сюда экспонат современного искусства "Голодный художник". Обхватывание губами зубов — один из распространённых способов, которым партнёрши защищают своего мужчину от случайных укусов.

Распространённая женская ошибка — выпускать на волю свои зубки. Фото © Freepik

5. Не тот темп и захват

Да, энтузиазм лежит в основе оральных ласк, но чрезмерное увлечение быстрым темпом может привести к неприятным ощущениям и даже травмам. Часто женщины совершают ошибку, стимулируя "его дружка" слишком быстро и сильно. Большинству мужчин нравится, когда делают это медленно и нежно, сосредотачиваясь именно на ласках. Другая крайность — недостаточно плотный захват губ, не вызывающий возбуждение трением. Чтобы убедиться в правильности движений, обхватите рукой его "леденец" и попросите положить сверху руку. Пусть он покажет вам, какая интенсивность ему нравится. Все парни разные, поэтому доверьтесь и повторяйте.

6. Готовите спустя рукава

6 самых грубых женских ошибок во время ласк мужчины: забывать про помощь в стимуляции руками. Фото © Getty Images