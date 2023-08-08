10 удивительных узоров, которые нарисовала сама природа, и это заставляет поверить в чудо

Мы все знаем, какие красивые картинки может нарисовать мороз на окнах. Но это далеко не единственный пример того, какие узоры создаёт природа. Собрали десять фотопримеров, от которых у вас челюсть отвиснет.