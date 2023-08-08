10 удивительных узоров, которые нарисовала сама природа, и это заставляет поверить в чудо
Мы все знаем, какие красивые картинки может нарисовать мороз на окнах. Но это далеко не единственный пример того, какие узоры создаёт природа. Собрали десять фотопримеров, от которых у вас челюсть отвиснет.
"У этих котят узор на шёрстке получился очень похожим на усы", — LawsonLevi.
Фото © Reddit / LawsonLevi
"Какой узор на стекле машины от мороза!" — CalTech0003.
Фото © Reddit / CalTech0003
"На срезе клёна узор в виде кленового листа!" — Demiurge7.
Фото © Reddit / Demiurge7
"Корни дерева растут, соответствуя кладке тротуара", — waschmack.
Фото © Reddit / waschmack
"У кота моей тёти на спине обведено слово NO ("нет")", — 04SHADOWRIDER.
Фото © Reddit / 04SHADOWRIDER
"Рисунок на крыльях этого мотылька, найденного в Коста-Рике, похож на снеговика", — thepriceisrite.
Фото © Reddit / thepriceisrite
"Огненный листочек", — Code2008.
Фото © Reddit / Code2008
"Больное сгоревшее дерево", — walc.
Фото © Reddit / walc
"Мой кактус расцвёл в форме улыбочки", — twig_farm.
Фото © Reddit / twig_farm
"Узор на этой ракушке похож на горный хребет", — trnr3024.
Фото © Reddit / trnr3024
Лучшее из Интернета
22-й день лунного календаря: Что ни в коем случае нельзя делать во вторник, 8 августа
сегодня в 05:30
10 фото покупок в аэропортах, от цен на которые глаза залезают на лоб навечно
вчера в 06:00
Парни рассказали про свои самые дикие "влажные сны", и от этих историй вас накроет испанский стыд
вчера в 05:00
Reddit / LawsonLevi, Demiurge7