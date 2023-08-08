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8 августа, 06:00

10 удивительных узоров, которые нарисовала сама природа, и это заставляет поверить в чудо

Мы все знаем, какие красивые картинки может нарисовать мороз на окнах. Но это далеко не единственный пример того, какие узоры создаёт природа. Собрали десять фотопримеров, от которых у вас челюсть отвиснет.

"У этих котят узор на шёрстке получился очень похожим на усы", — LawsonLevi.

Фото © Reddit / LawsonLevi

Фото © Reddit / LawsonLevi

"Какой узор на стекле машины от мороза!" CalTech0003.

Фото © Reddit / CalTech0003

Фото © Reddit / CalTech0003

"На срезе клёна узор в виде кленового листа!" Demiurge7.

Фото © Reddit / Demiurge7

Фото © Reddit / Demiurge7

"Корни дерева растут, соответствуя кладке тротуара", — waschmack.

Фото © Reddit / waschmack

Фото © Reddit / waschmack

"У кота моей тёти на спине обведено слово NO ("нет")", — 04SHADOWRIDER.

Фото © Reddit / 04SHADOWRIDER

Фото © Reddit / 04SHADOWRIDER

"Рисунок на крыльях этого мотылька, найденного в Коста-Рике, похож на снеговика", — thepriceisrite.

Фото © Reddit / thepriceisrite

Фото © Reddit / thepriceisrite

"Огненный листочек", — Code2008.

Фото © Reddit / Code2008

Фото © Reddit / Code2008

"Больное сгоревшее дерево", — walc.

Фото © Reddit / walc

Фото © Reddit / walc

"Мой кактус расцвёл в форме улыбочки", — twig_farm.

Фото © Reddit / twig_farm

Фото © Reddit / twig_farm

"Узор на этой ракушке похож на горный хребет", — trnr3024.

Фото © Reddit / trnr3024

Фото © Reddit / trnr3024

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

Обложка ©

Reddit / LawsonLevi, Demiurge7

Сергей Трофимов
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