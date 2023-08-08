22-й день лунного календаря: Что ни в коем случае нельзя делать во вторник, 8 августа
Большая часть 22-х лунных суток выпадет на трудовой вторник. Главенствовать они будут примерно до 23 часов по московскому времени. Что стоит знать про 8 августа 2023 года?
Лунный календарь: каким окажется вторник 8 августа, 22-е лунные сутки. Обложка © Shutterstock
Луна переходит в свою третью четверть и готовится к новолунию. Находиться 8 августа светило будет в знаке зодиака Телец, что наделит людей упрямством и решительностью. Но не стоит заранее планировать успех — 22-й день лунного календаря считается непростым. Важно не забываться и не утопать в грёзах, а стоять твёрдо на земле, прямо как звёздный бык — покровитель стихии Земли.
22-е лунные сутки, как и вторник, 8 августа, будут пронизаны конфликтами и ссорами. Есть риски получить физическую травму, если заниматься экстремальными видами спорта или слишком быстро бегать в этот день по делам. Не поддавайтесь в 22-й лунный день соблазну влезть в какую-нибудь авантюру.
Что запрещено делать в 22-е лунные сутки — 8 августа 2023-го
Какими окажутся 22-е лунные сутки и что нельзя делать 8 августа. Фото © Freepik / prostooleh
22-й день лунного календаря считается периодом мудрости. Именно сегодня можно обрести необходимые для работы над кармическими ошибками знания. Однако не всё так гладко. Вот чего в 22-е лунные сутки делать не стоит.
- Принимать важные и судьбоносные решения 8 августа нельзя. Вас могут легко склонить сделать неправильный выбор.
- Помимо ссор и споров, в 22-й день лунного календаря нельзя обманывать, льстить и сплетничать.
- Если не хотите навлечь гнев Вселенной, то ни в коем случае не хвастайтесь крупными достижениями. Это заставит фортуну решить, что вы человек слишком высокомерный, потому лишит удачи в делах.
- Ревность к чужому счастью в 22-е лунные сутки принесёт завистникам лишь неприятности.
- Ни в коем случае 8 августа нельзя делать уборку в доме и протирать пыль. Это приведёт не только к финансовым потерям, но и к семейным ссорам, скандалам с близкими друзьями.
22-й день лунного календаря: что можно делать 8 августа
Лунный календарь на август: что можно делать в 22-й лунный день. Фото © Freepik / racool-studio
Несмотря на трудности, Вселенная наградит представителей всех знаков зодиака силами и энергией, чтобы справиться с любыми сложностями. Главное в 22-е лунные сутки — решить свою кармическую проблему: взять и сделать то, что уже давно следовало. Тогда и награда тоже не заставит себя ждать. Что ещё нужно сделать в 22-й лунный день?
- Выйти на улицу и встать к ветру лицом — он сдует все неприятности и очистит от негатива.
- В 22-й день лунного календаря можно заниматься творчеством. Сегодня муза будет благосклонной ко всем знакам зодиака, успейте воспользоваться моментом.
- Это хороший день, чтобы сходить к врачу, начать лечение, пройти диагностику.
- 8 августа, в 22-е лунные сутки, для укрепления здоровья нужно приготовить травяной чай. Выбрать, из каких ингредиентов позволено вам.
- Для привлечения удачи и новых возможностей 22-й день лунного календаря стоит провести большую часть дня на природе.