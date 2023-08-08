22-й день лунного календаря: Что ни в коем случае нельзя делать во вторник, 8 августа

Луна переходит в свою третью четверть и готовится к новолунию. Находиться 8 августа светило будет в знаке зодиака Телец, что наделит людей упрямством и решительностью. Но не стоит заранее планировать успех — 22-й день лунного календаря считается непростым. Важно не забываться и не утопать в грёзах, а стоять твёрдо на земле, прямо как звёздный бык — покровитель стихии Земли.

22-е лунные сутки, как и вторник, 8 августа, будут пронизаны конфликтами и ссорами. Есть риски получить физическую травму, если заниматься экстремальными видами спорта или слишком быстро бегать в этот день по делам. Не поддавайтесь в 22-й лунный день соблазну влезть в какую-нибудь авантюру.

Что запрещено делать в 22-е лунные сутки — 8 августа 2023-го

Какими окажутся 22-е лунные сутки и что нельзя делать 8 августа. Фото © Freepik / prostooleh

22-й день лунного календаря считается периодом мудрости. Именно сегодня можно обрести необходимые для работы над кармическими ошибками знания. Однако не всё так гладко. Вот чего в 22-е лунные сутки делать не стоит. Принимать важные и судьбоносные решения 8 августа нельзя. Вас могут легко склонить сделать неправильный выбор.

Помимо ссор и споров, в 22-й день лунного календаря нельзя обманывать, льстить и сплетничать.

Если не хотите навлечь гнев Вселенной, то ни в коем случае не хвастайтесь крупными достижениями. Это заставит фортуну решить, что вы человек слишком высокомерный, потому лишит удачи в делах.

Ревность к чужому счастью в 22-е лунные сутки принесёт завистникам лишь неприятности.

Ни в коем случае 8 августа нельзя делать уборку в доме и протирать пыль. Это приведёт не только к финансовым потерям, но и к семейным ссорам, скандалам с близкими друзьями.

22-й день лунного календаря: что можно делать 8 августа

Лунный календарь на август: что можно делать в 22-й лунный день. Фото © Freepik / racool-studio