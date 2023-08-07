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7 августа, 16:00

Как с помощью оргазма исполнить любую мечту: 5 простых правил для новичков

Вспомните, о чём вы думали во время последнего секса. Скорее всего, это был полный сумбур. А вот если на пике наслаждения собрать мысли в кучу, произойдёт настоящее чудо. В этом уверены эксперты, и они готовы поделиться судьбоносным лайфхаком.

Паулина Таннер — эксперт по тантре, БДСМ и другим интимным практикам. С недавних пор она обучает ещё и "секс-магии" — методу, который помогает направить энергию оргазма на достижение заветной мечты.

Паулина Таннер. Фото © dailystar.co.uk

Паулина Таннер. Фото © dailystar.co.uk

Вам не понадобится "Камасутра" или набор аксессуаров "50 оттенков серого": суть способа в мысленном запросе, который вы посылаете во Вселенную. "Сексуальная энергия так сильна, что может приблизить вас к заветной мечте. Найти вторую половину, отправиться в долгожданное путешествие — всё сбудется, если подумать об этом во время оргазма", — рассказывает коуч по секс-магии.

Как с помощью "секс-магии" научиться исполнять заветные желания

По словам Таннер, когда сексуальное возбуждение достигает пика, во Вселенную направляется запрос. Его содержание зависит от того, кто получает наслаждение. "Всё, что вам нужно, — чёткая цель и твёрдое намерение. И тогда возможно всё". Новичкам Таннер советует придерживаться простой инструкции. В ней всего пять пунктов.

1. Убедитесь, что вам комфортно

Лучше заранее договориться с партнёром о правилах игры. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Лучше заранее договориться с партнёром о правилах игры. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Когда пробуете что-то новое в сексе, важна раскованность. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно расслабиться по полной.

2. Покажите, как вам хорошо

Проявлять эмоции — нормально. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Проявлять эмоции — нормально. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Не стесняйтесь громко дышать, сладко стонать, активно двигаться и грязно мыслить. Чем сильнее возбуждение, тем больше энергии накопится и высвободится.

3. Визуализируйте

Чтобы мечты сбывались, их надо хотя бы иметь. Кадр из фильма © "Волк с Уолл-стрит". Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Чтобы мечты сбывались, их надо хотя бы иметь. Кадр из фильма © "Волк с Уолл-стрит". Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Когда возбуждение достигнет пика, чётко представьте свою цель. Вообразите в деталях, как исполняется заветная мечта. Дайте случиться оргазму: ваш запрос отправится куда надо.

4. Совершите ритуал

Главное правило — всё нужно делать осознанно. Кадр из фильма © "Волк с Уолл-стрит". Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Главное правило — всё нужно делать осознанно. Кадр из фильма © "Волк с Уолл-стрит". Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Поставьте возле кровати свечку и цветок, положите записку с желанием. После секса закопайте записку в землю.

5. Не мухлюйте

Со Вселенной шутки плохи — не стоит обманывать себя во время секс-магии. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Со Вселенной шутки плохи — не стоит обманывать себя во время секс-магии. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Помните: желание должно быть светлым. Никаких злых помыслов — только позитивные намерения, во благо себе и окружающим.

Этим методом нельзя пользоваться для управления людьми. Нельзя с помощью космической энергии заставлять их делать что-то. Это инструмент для изменения вас самих, а не порядка вещей

Паулина Таннер

Коуч по секс-магии

<p>Этим методом нельзя пользоваться для управления людьми. Нельзя с помощью космической энергии заставлять их делать что-то. Это инструмент для изменения вас самих, а не порядка вещей</p>
<p>Этим методом нельзя пользоваться для управления людьми. Нельзя с помощью космической энергии заставлять их делать что-то. Это инструмент для изменения вас самих, а не порядка вещей</p>

Обучение методу займёт некоторое время: овладеть им сразу ещё ни у кого не получалось, отмечает Таннер. Но преимущество в том, что в процессе вы всё равно получаете наслаждение, так что можно не торопиться, добавляет коуч.

Уволенный шеф секретного подразделения Google предсказал, каким будет секс без людей

Уволенный шеф секретного подразделения Google предсказал, каким будет секс без людей

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Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Семен Хафизов
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