Как с помощью оргазма исполнить любую мечту: 5 простых правил для новичков

Паулина Таннер — эксперт по тантре, БДСМ и другим интимным практикам. С недавних пор она обучает ещё и "секс-магии" — методу, который помогает направить энергию оргазма на достижение заветной мечты.

Паулина Таннер. Фото © dailystar.co.uk

Вам не понадобится "Камасутра" или набор аксессуаров "50 оттенков серого": суть способа в мысленном запросе, который вы посылаете во Вселенную. "Сексуальная энергия так сильна, что может приблизить вас к заветной мечте. Найти вторую половину, отправиться в долгожданное путешествие — всё сбудется, если подумать об этом во время оргазма", — рассказывает коуч по секс-магии.

Как с помощью "секс-магии" научиться исполнять заветные желания

По словам Таннер, когда сексуальное возбуждение достигает пика, во Вселенную направляется запрос. Его содержание зависит от того, кто получает наслаждение. "Всё, что вам нужно, — чёткая цель и твёрдое намерение. И тогда возможно всё". Новичкам Таннер советует придерживаться простой инструкции. В ней всего пять пунктов.

1. Убедитесь, что вам комфортно

Лучше заранее договориться с партнёром о правилах игры. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Когда пробуете что-то новое в сексе, важна раскованность. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно расслабиться по полной.

2. Покажите, как вам хорошо

Проявлять эмоции — нормально. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Не стесняйтесь громко дышать, сладко стонать, активно двигаться и грязно мыслить. Чем сильнее возбуждение, тем больше энергии накопится и высвободится.

3. Визуализируйте

Чтобы мечты сбывались, их надо хотя бы иметь. Кадр из фильма © "Волк с Уолл-стрит". Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Когда возбуждение достигнет пика, чётко представьте свою цель. Вообразите в деталях, как исполняется заветная мечта. Дайте случиться оргазму: ваш запрос отправится куда надо.

4. Совершите ритуал

Главное правило — всё нужно делать осознанно. Кадр из фильма © "Волк с Уолл-стрит". Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Поставьте возле кровати свечку и цветок, положите записку с желанием. После секса закопайте записку в землю.

5. Не мухлюйте

Со Вселенной шутки плохи — не стоит обманывать себя во время секс-магии. Фото © "Волк с Уолл-стрит". Режиссёр — М. Скорсезе, сценаристы — Т. Уинтер, Д. Белфорт / Kinopoisk.ru

Помните: желание должно быть светлым. Никаких злых помыслов — только позитивные намерения, во благо себе и окружающим.

Этим методом нельзя пользоваться для управления людьми. Нельзя с помощью космической энергии заставлять их делать что-то. Это инструмент для изменения вас самих, а не порядка вещей Паулина Таннер Коуч по секс-магии