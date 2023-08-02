Уволенный шеф секретного подразделения Google предсказал, каким будет секс без людей

Секс-роботы совсем скоро "оживут" — то есть будут ощущаться как разумные существа. Прогресс нейросетей и других технологий не оставляет в этом никаких сомнений, считает Мо Гавдат, бывший директор по развитию бизнеса научно-исследовательского подразделения Google.

Кадр "Из машины". Режиссёр А. Гарленд, сценарист А. Гарленд / Kinopoisk.ru

По словам эксперта, секс ждёт тотальный "редизайн". В интервью YouTube-каналу Impact Theory он отметил, что физические ощущения уже сейчас довольно легко симулировать с помощью технологий. Для начала достаточно очков виртуальной реальности типа Vision Pro от Apple или Quest 3 от Meta (корпорация признана в РФ экстремистской).

Если вас убедить в том, что виртуальный секс ничем не отличается от реального, то он и не будет отличаться. Просто представьте недалёкое будущее, когда мы сможем подключаться к компьютеру напрямую через Neuralink. Нужно ли вам будет вообще второе живое существо — большой вопрос Мо Гавдат Бывший директор по развитию бизнеса Google X

Кадр "Из машины". Режиссёр А. Гарленд, сценарист А. Гарленд / Kinopoisk.ru

Все ощущения, связанные с близостью и сексуальностью, — лишь порождения нашего мозга, объясняет Гавдат. Если не брать в расчёт "магию", их можно воссоздать искусственно.

"Мы уже умеем передавать сигналы мозга на протезы, имитируя процесс управления мышцами, и получать от них обратную связь. То же самое будет и с сексом". Мозгу всё равно, реален ли ваш секс-партнёр на самом деле, как говорит Гавдат, важно лишь ощущение реальности происходящего.

Кадр "Из машины". Режиссёр А. Гарленд, сценарист А. Гарленд / Kinopoisk.ru

По словам эксперта, в этой сфере уже так много денег, что создание нового поколения приложений для знакомств, где вместо людей будут аватары, — вопрос самого ближайшего будущего.