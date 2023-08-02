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2 августа, 05:00

Молодожёны притащили питомцев на свадьбу, и вот 10 фото-доказательств, что это была отличная идея

Пока одни брачующиеся запрещают гостям приходить на свадьбу с детьми или в одежде не того цвета, другие приглашают на торжество питомцев. Звучит как сомнительная идея, но это вовсе не так. Сами посмотрите!

"Невеста наняла нового организатора свадеб... Мне пора волноваться?", — imveryresponsible.

Фото © Reddit / imveryresponsible

Фото © Reddit / imveryresponsible

"Сегодня я видела, как собака была свидетельницей на свадьбе!", — Bryannataylorcan.

Фото © Reddit / Bryannataylorcan

Фото © Reddit / Bryannataylorcan

"Друг реабилитировал курицу и взял её в качестве домашнего питомца. Она просто обязана была присутствовать на его свадьбе!", — SoftandChewy.

Фото © Reddit / SoftandChewy

Фото © Reddit / SoftandChewy

"Идёшь на свадьбу — будь любезен одеться соответственно", — Moral_conundrum.

Фото © Reddit / Moral_conundrum

Фото © Reddit / Moral_conundrum

"Наша собака в день, когда мы гуляли свадьбу", — themooseislose.

Фото © Reddit / themooseislose

Фото © Reddit / themooseislose

"Это была первая свадьба Пуэбло", — Karlasensei.

Фото © Reddit / Karlasensei

Фото © Reddit / Karlasensei

"Смотрите, какие собакены были на моей свадьбе!", — SmilesandSunflowers.

Фото © Reddit / SmilesandSunflowers

Фото © Reddit / SmilesandSunflowers

"Наша собака во время свадьбы. Пытаемся пристроить её в какое-нибудь модельное агентство", — LaylowJones.

Фото © Reddit / LaylowJones

Фото © Reddit / LaylowJones

"Скоро свадьба, этот парень будет моим свидетелем", — TonyClifton323.

Фото © Reddit / TonyClifton323

Фото © Reddit / TonyClifton323

"Вот такая пушистая цветочница была у меня на свадьбе!" its_muri.

Фото © Reddit / its_muri

Фото © Reddit / its_muri

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

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Reddit / Moral_conundrum, its_muri

Сергей Трофимов
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