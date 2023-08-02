Молодожёны притащили питомцев на свадьбу, и вот 10 фото-доказательств, что это была отличная идея

Пока одни брачующиеся запрещают гостям приходить на свадьбу с детьми или в одежде не того цвета, другие приглашают на торжество питомцев. Звучит как сомнительная идея, но это вовсе не так. Сами посмотрите!