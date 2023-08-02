Молодожёны притащили питомцев на свадьбу, и вот 10 фото-доказательств, что это была отличная идея
Пока одни брачующиеся запрещают гостям приходить на свадьбу с детьми или в одежде не того цвета, другие приглашают на торжество питомцев. Звучит как сомнительная идея, но это вовсе не так. Сами посмотрите!
"Невеста наняла нового организатора свадеб... Мне пора волноваться?", — imveryresponsible.
Фото © Reddit / imveryresponsible
"Сегодня я видела, как собака была свидетельницей на свадьбе!", — Bryannataylorcan.
Фото © Reddit / Bryannataylorcan
"Друг реабилитировал курицу и взял её в качестве домашнего питомца. Она просто обязана была присутствовать на его свадьбе!", — SoftandChewy.
Фото © Reddit / SoftandChewy
"Идёшь на свадьбу — будь любезен одеться соответственно", — Moral_conundrum.
Фото © Reddit / Moral_conundrum
"Наша собака в день, когда мы гуляли свадьбу", — themooseislose.
Фото © Reddit / themooseislose
"Это была первая свадьба Пуэбло", — Karlasensei.
Фото © Reddit / Karlasensei
"Смотрите, какие собакены были на моей свадьбе!", — SmilesandSunflowers.
Фото © Reddit / SmilesandSunflowers
"Наша собака во время свадьбы. Пытаемся пристроить её в какое-нибудь модельное агентство", — LaylowJones.
Фото © Reddit / LaylowJones
"Скоро свадьба, этот парень будет моим свидетелем", — TonyClifton323.
Фото © Reddit / TonyClifton323
"Вот такая пушистая цветочница была у меня на свадьбе!" — its_muri.
Фото © Reddit / its_muri
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Reddit / Moral_conundrum, its_muri