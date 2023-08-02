Японцы пережили самый жаркий за 126 лет месяц

Прошедший июль в Японии стал самым жарким за последние 126 лет. Об этом пишет газета Asahi Shimbun со ссылкой на экспертов, проанализировавших данные наблюдений Японского метеорологического агентства.

Средняя температура июля в японской столице Токио достигла 28,7 градусов, что стало самым высоким показателем с 1898 года. За последние 126 лет средний показатель температуры увеличился на 1,5 градуса, что эксперты связывают с глобальным потеплением.

Из-за такой жаркой погоды увеличилось количество госпитализаций с тепловыми ударами. Например, в конце июля в больницы было доставлено более 11 тыс. человек. Из-за высокой температуры, которая в некоторых регионах достигает 39 градусов, власти вынуждены ограничить доступ к некоторым туристическим достопримечательностям. Так, до конца августа запрещён вход в статую Великого Будды в городе Камакура.

"Средняя температура за шесть месяцев с 1 января по 30 июня этого года составила 12,14 градуса по Цельсию, превысив предыдущий максимум 12,02 градуса по Цельсию в 2020 году и установив рекорд", — отмечается в публикации.

Наиболее высокие показатели температуры были отмечены в марте — 10,36 градуса по Цельсию, что побило предыдущий рекорд в 9,99 градуса в 2021 году.