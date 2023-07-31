Гидрометцентр спрогнозировал "опасное солнце" в 14 регионах России в ближайшие дни

Жителей Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв, Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской областей, а также всех республик Северного Кавказа предупредили об опасном ультрафиолете. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в "Национальной службе новостей" (НСН), такая погода появится в ближайшие дни.

"Сейчас в Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, Крыму прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Это опасная характеристика. Он негативно воздействует на кожу человека, на слизистую глаз", — сказал он.

По словам эксперта, на курортах с 11 до 14 часов не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами.