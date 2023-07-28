СМИ раскрыли, где европейцы прячутся от изнывающей жары
Bloomberg: Из-за жары в Европе на Маврикии выросло число европейских туристов
На острове Маврикий в Индийском океане отмечен прирост числа туристов из Европы, где сейчас установилась сильная жара. Об этом пишет Bloomberg.
Маврикий расположен в южном полушарии, и в это время на острове зимний сезон. Количество туристов там в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2022-го выросло почти на 60% и составило примерно 600 тысяч человек. Число приезжих из Франции увеличилось на 60%, из Германии — на 36%. Почти в два раза выросло число туристов из России.
По данным агентства, на фоне притока туристов на Маврикии выросли доходы от туристической деятельности — почти на 70% за первые пять месяцев 2023 года, почти до 36 млрд маврикийских рупий (около 780 млн долларов). Центробанк страны прогнозирует, что за год доходы от туризма достигнут 80 млрд рупий.
Ранее Лайф рассказывал, что в Греции, где бушуют лесные пожары, спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений. Высокие температуры могут установиться на полмесяца.
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