СМИ раскрыли, где европейцы прячутся от изнывающей жары

На острове Маврикий в Индийском океане отмечен прирост числа туристов из Европы, где сейчас установилась сильная жара. Об этом пишет Bloomberg.

Маврикий расположен в южном полушарии, и в это время на острове зимний сезон. Количество туристов там в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2022-го выросло почти на 60% и составило примерно 600 тысяч человек. Число приезжих из Франции увеличилось на 60%, из Германии — на 36%. Почти в два раза выросло число туристов из России.

По данным агентства, на фоне притока туристов на Маврикии выросли доходы от туристической деятельности — почти на 70% за первые пять месяцев 2023 года, почти до 36 млрд маврикийских рупий (около 780 млн долларов). Центробанк страны прогнозирует, что за год доходы от туризма достигнут 80 млрд рупий.