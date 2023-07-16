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15 июля, 23:28

Европу в начале лета накрыла рекордная жара

Bloomberg: Прошедший июнь стал самым жарким в Европе за всю историю наблюдений

Июнь 2023 года назван самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений, на юге — в Италии и Испании — и сейчас сохраняется экстремальная температура. Данные метеорологов приводит Bloomberg.

Изнуряющая жара сопровождается лесными пожарами и грозами, в некоторых регионах приходится эвакуировать население, пишет агентство. Так, из-за пожара на испанском острове Ла-Пальма пришлось вывозить в безопасное место около пятисот человек. Из-за жары испытывают повышенную нагрузку и электросети.

Синоптик рассказала, дойдёт ли до Москвы жара, из-за которой плавятся рельсы

Синоптик рассказала, дойдёт ли до Москвы жара, из-за которой плавятся рельсы

Однако температура ещё не предельная. Метеорологи прогнозируют на следующей неделе волну тепла из Северной Африки, так что в некоторых регионах Южной и Центральной Европы столбики термометров поднимутся почти до 40 градусов.

А ранее российские синоптики предупредили, что аномальная жара может стать причиной деформации рельсов в четырёх федеральных округах страны. Повреждение железнодорожного полотна может произойти в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

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Freepik

Лариса Сафронова
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