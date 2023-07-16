Европу в начале лета накрыла рекордная жара

Июнь 2023 года назван самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений, на юге — в Италии и Испании — и сейчас сохраняется экстремальная температура. Данные метеорологов приводит Bloomberg.

Изнуряющая жара сопровождается лесными пожарами и грозами, в некоторых регионах приходится эвакуировать население, пишет агентство. Так, из-за пожара на испанском острове Ла-Пальма пришлось вывозить в безопасное место около пятисот человек. Из-за жары испытывают повышенную нагрузку и электросети.

Однако температура ещё не предельная. Метеорологи прогнозируют на следующей неделе волну тепла из Северной Африки, так что в некоторых регионах Южной и Центральной Европы столбики термометров поднимутся почти до 40 градусов.