Синоптик рассказала, дойдёт ли до Москвы жара, из-за которой плавятся рельсы
Синоптик Позднякова: Жара из четырёх федеральных округов РФ не дойдёт до Москвы
Москвичам не стоит ждать или опасаться прихода аномальной жары с сорокаградусными температурами из четырёх федеральных округов страны, считает ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Такой аномальной жары, при которой возможно нарушение движения транспорта, в Москве не будет. Во всяком случае, до конца июля температура выше 30 градусов не прогнозируется", — сказала специалист в беседе с "Москвой 24".
Синоптик отметила, что сейчас в столичном регионе наблюдается похолодание. Однако уже в начале следующей недели к москвичам снова вернётся жаркая погода. По её прогнозам, с 17 июля в Москве будет уже около 25 градусов тепла. А в целом до конца месяца столбики термометров не повысятся до 30 градусов.
Ранее россиян предупредили, что аномальная жара может стать причиной деформации рельс в четырёх федеральных округах страны. Причина в том, что в данных субъектах сохраняется жаркая и сухая погода с температурой воздуха на три – восемь градусов выше средних климатических значений.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова