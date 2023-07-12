Синоптик рассказала, дойдёт ли до Москвы жара, из-за которой плавятся рельсы

Москвичам не стоит ждать или опасаться прихода аномальной жары с сорокаградусными температурами из четырёх федеральных округов страны, считает ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Такой аномальной жары, при которой возможно нарушение движения транспорта, в Москве не будет. Во всяком случае, до конца июля температура выше 30 градусов не прогнозируется", — сказала специалист в беседе с "Москвой 24".

Синоптик отметила, что сейчас в столичном регионе наблюдается похолодание. Однако уже в начале следующей недели к москвичам снова вернётся жаркая погода. По её прогнозам, с 17 июля в Москве будет уже около 25 градусов тепла. А в целом до конца месяца столбики термометров не повысятся до 30 градусов.