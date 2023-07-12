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12 июля, 09:43

Синоптик рассказала, дойдёт ли до Москвы жара, из-за которой плавятся рельсы

Синоптик Позднякова: Жара из четырёх федеральных округов РФ не дойдёт до Москвы

Москвичам не стоит ждать или опасаться прихода аномальной жары с сорокаградусными температурами из четырёх федеральных округов страны, считает ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Такой аномальной жары, при которой возможно нарушение движения транспорта, в Москве не будет. Во всяком случае, до конца июля температура выше 30 градусов не прогнозируется", — сказала специалист в беседе с "Москвой 24".

Синоптик отметила, что сейчас в столичном регионе наблюдается похолодание. Однако уже в начале следующей недели к москвичам снова вернётся жаркая погода. По её прогнозам, с 17 июля в Москве будет уже около 25 градусов тепла. А в целом до конца месяца столбики термометров не повысятся до 30 градусов.

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Ранее россиян предупредили, что аномальная жара может стать причиной деформации рельс в четырёх федеральных округах страны. Причина в том, что в данных субъектах сохраняется жаркая и сухая погода с температурой воздуха на три – восемь градусов выше средних климатических значений.

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Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Наталья Исакова
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