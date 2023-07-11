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11 июля, 14:40

В Екатеринбурге побит исторический рекорд по жаре

В Екатеринбурге побит исторический температурный рекорд по жаре. Сегодня воздух в городе прогрелся до 40 градусов, сообщается на сайте Уралгидромета.

"11 июля в Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха 40 градусов тепла, до этого абсолютный максимум температуры был 39,1 градуса тепла, отмечен 16 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что завтра вечером жара должна пойти на спад. Ожидается, что температура понизится на 10–12 градусов, также на Урал придут регулярные кратковременные дожди.

Россиянам посоветовали отказаться в жару от самого приятного

Россиянам посоветовали отказаться в жару от самого приятного

А вот в Центральной России обещают совсем другую погоду на этой неделе. Синоптик рассказал, что в Москву придёт настоящая осень, а среда может стать самым холодным летним днём за 75 лет.

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VK / Типичный Екатеринбург

Наталья Исакова
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