В Екатеринбурге побит исторический рекорд по жаре

В Екатеринбурге побит исторический температурный рекорд по жаре. Сегодня воздух в городе прогрелся до 40 градусов, сообщается на сайте Уралгидромета.

"11 июля в Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха 40 градусов тепла, до этого абсолютный максимум температуры был 39,1 градуса тепла, отмечен 16 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что завтра вечером жара должна пойти на спад. Ожидается, что температура понизится на 10–12 градусов, также на Урал придут регулярные кратковременные дожди.