Россиянам посоветовали отказаться в жару от самого приятного

В жаркую погоду людей нередко накрывает тепловой стресс. Все переносят его по-разному: всё зависит от генетических особенностей, возраста, состояния здоровья человека. Особенно тяжело приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому важно следить за тем, что и в каких объёмах попадает в организм в такую погоду.

В жару страдают как гипертоники, так и гипотоники (люди с пониженным давлением). Также известно, что летний зной тяжелее переносится в состоянии стресса. При этом любые хронические заболевания снижают возможности организма по адаптации к жаркой погоде. Как заявил в беседе с kp.ru завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета врач-невролог Алексей Данилов, чтобы помочь организму справиться с тепловым стрессом, нужно увеличить примерно на пол-литра суточный объём употребляемой воды.

Для восполнения жидкости подойдут и обычная вода, и другие несладкие напитки, подчеркнул специалист. Но лучший вариант — зелёный и травяные чаи. В них содержатся вещества, которые улучшают гидратацию, регулирование теплообмена и снижают риск перегрева. При этом, заметил эксперт, заявления о том, что в зной кофе противопоказан, является преувеличением. Данилов также посоветовал не пить коктейли со льдом.

"Лёд в жару приятен во рту, вы почувствуете временное облегчение. Но затем у многих людей появляется ощущение слабости, усталости. Потому что ледяной напиток вызывает спазм в желудке, приводящий к нарушению работы вегетативной нервной системы. Лучше всего прохладные напитки или напитки комнатной температуры", — объяснил он.

Чтобы взбодриться в жаркую погоду, следует принять контрастный душ. Это улучшит работу вегетативной нервной системы, сосудов, оптимизирует теплообмен. В итоге наступит прилив бодрости. Если же нет возможности принять душ, можно просто умыться прохладной водой. Учащённое в жару сердцебиение, нервозность — признаки перегрева, начальные проявления теплового удара. Ещё может быть ощущение тошноты, головокружения. В такой ситуации нужно лечь и принять меры по охлаждению — холодный компресс на лоб. Также в жару не нужно употреблять жирную пищу, так как на её переработку организм тратит больше энергии, сокращаются ресурсы для регуляции теплообмена. Лучший рацион в жаркую погоду — окрошка, свекольник, овощные салаты.