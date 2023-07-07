"По самое не балуйся": Жителям нескольких российских регионов пообещали взрыв жары

В эти выходные россиян ждёт настоящее испытание жарой — до +36... +41 градуса. Особенно это касается жителей Оренбурга, Омска, Тюмени, Магнитогорска, Екатеринбурга и Челябинска, предупредил в разговоре с Ura.ru метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Начиная с воскресенья ожидается взрыв жары в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Там до +36 градусов. Это воскресенье, понедельник, вторник. В Оренбурге +40... +41 градус, в Тюмени —до +36... +37. То же самое Омск. Вот этот весь регион, то есть Средний, Южный Урал, который будет опалён жарой по самое не балуйся", — сообщил Шувалов.

А вот Центральную Россию ожидают грозовые дожди с самого утра 7 июля. В том числе речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Рязани, Владимире, Ярославле, а также Костроме. Там температура понизится до +18... +23 градусов. Потеплеет, скорее всего, уже к концу следующей недели.