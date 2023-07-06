Собачникам рассказали, как заботиться о питомцах в жаркую погоду

В жаркую погоду собак стоит выгуливать не под прямыми солнечными лучами. Лучшее решение — отправиться в парк или другую тенистую местность, посоветовал кинолог Владимир Алмазов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, ограничений на купания в водоёмах для животных нет. Единственное — нужно снизить кардионагрузки.

Если у собаки участилось дыхание, она уходит в тень, не обращая внимания на хозяина, значит, она перегрелась. От нехватки кислорода собака может начать зевать.

"Если говорить про перегрев — это частое дыхание, язык наружу. Основная задача собаки — подышать, попить и охладиться", — рассказал Алмазов.