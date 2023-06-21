Кинолог рассказала, как сделать злую собаку добрее и когда этого делать не нужно

Некоторые собаки не стремятся вести себя как "друг человека" и без стеснения демонстрируют свой скверный нрав. Иногда собаки бывают не просто вредными, капризными и шумными, а проявляют по отношению к людям настоящую агрессию. О том, можно ли как-то переучить агрессивных собак и сделать их добрее, рассказала Анна Чернова, проработавшая много лет экспертом кинологической службы МЧС и преподавателем кинологии в учебном центре ФСИН, специально для интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Кинолог объяснила, что для начала стоит выяснить причину агрессивного поведения животного. Иногда его действительно можно отучить от агрессии без негативных последствий для здоровья, а иногда нет. Этой работой должны заниматься высококлассные специалисты.

Существует термин "немотивированная агрессия", сообщила Анна. Её могут вызывать заболевания, например опухоли в мозгу или болевые ощущения. Если причину недомогания собаки удастся устранить, то это положительно скажется на характере животного. Поэтому очень важно чутко следить за здоровьем питомцев и без промедления решать возникающие проблемы.

Бывает и такое, что люди считают злым недавно заведённого щенка, потому что он много кусается, подчеркнула Чернова. Но это не связано с агрессией — просто щенята часто могут кусаться и у них острые зубки.

Если собаку взяли из приюта, то потребуется поддерживать частый контакт со специалистами и ветеринарными врачами этого заведения, добавила кинолог. Хозяину нужно понимать, что его новому питомцу потребуется время для адаптации после приюта, но, привыкнув, собака может стать дружелюбной.

Анна также сообщила, что при домашнем питомце лучше не ссориться и удерживаться от громких скандалов с близкими людьми.

"В доме необходимо поддерживать спокойную обстановку, никаких ссор и криков. Хозяин должен совпадать по темпераменту с собакой. У животных есть свой язык тела, мимика. Поскольку человек более умный, он должен в этом разбираться, забирая домой питомца", — рассказала Чернова в заключение.