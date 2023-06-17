Названы продукты, которыми ни в коем случае нельзя кормить домашних питомцев

Некоторые продукты представляют для домашних питомцев серьёзную опасность, они могут навредить почкам, желудочно-кишечному тракту, нервной системе. Подробнее об этом рассказала ветеринарный врач, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic Елена Кауркина в беседе с "Газетой.ru".

Так, виноград с косточками и без, а также изюм содержит вещество, из-за которого у животных снижается кровоток в почках и развивается острая почечная недостаточность. При отравлении у питомца могут появиться такие симптомы, как рвота, вялость, отсутствие аппетита. Чревато это и снижением объёма мочеиспускания вплоть до полного отсутствия. Опасность представляет и авокадо, в котором содержится персин. Это вещество вызывает у животных тяжёлое отравление с рвотой и диареей.

Кроме того, небезопасны вишня, абрикосы, персики и сливы, поскольку при разгрызании их косточек в организм попадает яд цианид. А ещё ядро плода может вызвать непроходимость в кишечнике, в результате придётся делать операцию. Отравление вызывает и алкалоид теобромин, который содержится в шоколаде. Симптомы: нервное возбуждение и судороги, аритмия. Помимо этого под запретом какао.

Употребление лука и чеснока чревато у животных разрушением красных кровяных телец – эритроцитов, из-за чего ткани недополучают кислород и развивается гемолитическая анемия. Следовательно, питомцам нельзя давать котлеты, шашлыки, супы и другие приготовленные для человеческого стола блюда. Ещё ядовит орех макадамия, он вызывает вялость, рвоту, слабость тазовых конечностей, тремор и болезненность брюшной стенки. А вот смертельную опасность для животных представляет термически необработанное мясо свинины, поскольку есть риск заражения вирусом болезни Ауески.

"Начало обычно резкое: животное становится пугливым и нервным, у него появляется навязчивый неконтролируемый зуд, может подниматься температура. К сожалению, на данный момент эффективного лечения не существует, и зараженные животные быстро погибают", — рассказала ветеренар.

В том случае, если ваш питомец съел опасный продукт, необходимо сразу же промыть ему желудок. Для этого следует в первые часть дать животному энтеросорбент из расчёта 1 миллилитр на килограмм веса. При тревожных симптомах и резком ухудшении самочувствия нужно быстро обратиться к специалистам.