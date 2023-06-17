Как навсегда избавиться от запаха кошачьих меток: подсмотренный в Сети лайфхак гарантирует решение проблемы
Надоело, что пушистик периодически справляет нужду мимо лотка, и сколько бы вы ни мыли потом ковёр или пол, лёгкий запах остаётся? Теперь с этой проблемой можно покончить раз и навсегда, ведь нашёлся способ, как отучить кота писать мимо лотка.
Справлять нужду усатый-полосатый друг мимо своего туалета может по нескольким причинам: метить территорию, вредничать или же показывать, что в организме что-то не в порядке. Поэтому в первую очередь стоит котика отвести к ветеринару, как только замечаете лужу около лотка. А вот если со здоровьем пушистика всё хорошо, но тот упорно писает на одно и то же место, поможет этот лайфхак.
Большинство владельцем усатых друзей раздражает даже не сам факт лужи, а запах, от которого трудно избавиться как в квартире, так и от вещей хозяина. Но данный способ обещает не только отучить животное ходить в туалет не в лоток, но и уберёт вонь.
Как можно отучить кота писать мимо лотка. Фото © Shutterstock
Понадобятся всем известные средства, которые есть в каждом доме. Первым делом нужно промокнуть мокрое место бумажными полотенцами или туалетной бумагой. После взять столовый уксус и разбавить его водой в пропорции один к трём. Получившийся раствор следует вылить на место конфуза питомца и не трогать до полного высыхания.
После вам понадобится сода — ей нужно посыпать высохшую лужу из смешенного с водой уксуса. Но это ещё не всё, теперь наступает время секретного ингредиента в борьбе с кошачьими метками и запахом мочи. В небольшой ёмкости с разбрызгивателем смешайте 100 мл перекиси водорода и добавьте к ней немного жидкого мыла или геля для мытья посуды и немного воды. В общей сложности новый чудо-раствор должен составлять 200 мл.
Как навсегда избавиться от запаха кошачьих меток. Фото © Freepik
Через распылитель, предварительно все хорошо взболтав в руке, стоит обработать лежащую на ковре или полу соду. А потом оставить на пару часов до полного высыхания. После убрать снова бумагой и хорошенько пропылесосить место. Автор лайфхака обещает отменный результат и полное устранение неприятного запаха.
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