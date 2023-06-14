10 уникальных кошачьих пород, глядя на которые вы точно захотите завести себе котёнка
Все мы знаем разные породы котов: мейн-кун, рэдголл, персы... Но многие забывают, что большинство питомцев — это помеси, причём иногда очень интересные. Собрали 10 фотопримеров.
Питерболд
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nordandneil
Питерболды — порода бесшёрстных кошек, выведенная в России. Их голова имеет характерную форму: длинная и узкая, с прямым профилем, миндалевидными глазами и большими, разведёнными в стороны ушами.
Лаперм
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / kiwi.and.comet.laperms
Лаперм — порода кошек, которая отличается красивой волнистой шерстью. Эти пушистики выглядят очень уникально и поразительно красиво. По словам экспертов, порода произошла от свободно скрещивающихся кошек из США, однако в её облике заметны восточные черты.
Хайлендер
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / the_mauiverse
Хайлендер влюбляет в себя коротким хвостиком и уникальными загнутыми ушами. Это кошачье чудо частично произошло от дико-домашних гибридов.
Манчкин
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / llluubbi
Особенность манчкинов в том, что их лапки в два-три раза короче, чем у обычных кошек. Также, в отличие от "стандартных" усатиков, чтобы осмотреться, манчкины садятся на седалище и упираются хвостиком в пол.
Американский кёрл
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / twins_hiromu
Порода американский кёрл, названная так из-за уникально загнутых ушей, известна своим любопытством, интеллектом и любовью к человеческому обществу. Благодаря их энергии, которая не иссякает даже в старости, они отлично подходят в качестве питомцев в семьи с детьми или просто активным людям.
Абиссинская кошка
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / kitty_in_the_big_city
Абиссинская кошка — порода домашних хвостатых, выведенная в Великобритании в конце XIX века. Это одна из самых древних пород и, мало того, одна из первых, получивших официальный выставочный стандарт.
Норвежская лесная кошка
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / merry_pippin_pauli
Пышная, объёмная шерсть норвежских лесных котов создана для холодного скандинавского климата, в котором они чувствуют себя просто великолепно. Только посмотрите на этого гордого красавца!
Египетский мау
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / madam.mau
Египетский мау — удивительная порода кошек с пятнистым окрасом. Их тёмные пятнышки не только на шерсти, но и на коже. Интересный факт: слово "мау" в переводе с египетского означает "кот".
Кхао-мани
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / icciboyboy
Родом из Таиланда, Кхао-мани представляет собой уникальную породу с белоснежной шерстью и глазами цвета драгоценных камней, часто разного цвета. Они любят внимание и хорошо подходят для семей с детьми.
Саванна
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) /
Гибрид домашней кошки и африканского сервала. Эта великолепная порода претендует на звание самой высокой домашней кошки. Мало того, вес этих милашек может достигать 30 килограммов. Его легко отличить по большим ушам и отметинам, напоминающим пятна гепарда.
Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nordandneil, icciboyboy