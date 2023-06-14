10 уникальных кошачьих пород, глядя на которые вы точно захотите завести себе котёнка

Питерболд

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nordandneil

Питерболды — порода бесшёрстных кошек, выведенная в России. Их голова имеет характерную форму: длинная и узкая, с прямым профилем, миндалевидными глазами и большими, разведёнными в стороны ушами.

Лаперм

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / kiwi.and.comet.laperms

Лаперм — порода кошек, которая отличается красивой волнистой шерстью. Эти пушистики выглядят очень уникально и поразительно красиво. По словам экспертов, порода произошла от свободно скрещивающихся кошек из США, однако в её облике заметны восточные черты.

Хайлендер

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / the_mauiverse

Хайлендер влюбляет в себя коротким хвостиком и уникальными загнутыми ушами. Это кошачье чудо частично произошло от дико-домашних гибридов.

Манчкин

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / llluubbi

Особенность манчкинов в том, что их лапки в два-три раза короче, чем у обычных кошек. Также, в отличие от "стандартных" усатиков, чтобы осмотреться, манчкины садятся на седалище и упираются хвостиком в пол.

Американский кёрл

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / twins_hiromu

Порода американский кёрл, названная так из-за уникально загнутых ушей, известна своим любопытством, интеллектом и любовью к человеческому обществу. Благодаря их энергии, которая не иссякает даже в старости, они отлично подходят в качестве питомцев в семьи с детьми или просто активным людям.

Абиссинская кошка

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / kitty_in_the_big_city

Абиссинская кошка — порода домашних хвостатых, выведенная в Великобритании в конце XIX века. Это одна из самых древних пород и, мало того, одна из первых, получивших официальный выставочный стандарт.

Норвежская лесная кошка

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / merry_pippin_pauli

Пышная, объёмная шерсть норвежских лесных котов создана для холодного скандинавского климата, в котором они чувствуют себя просто великолепно. Только посмотрите на этого гордого красавца!

Египетский мау

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / madam.mau

Египетский мау — удивительная порода кошек с пятнистым окрасом. Их тёмные пятнышки не только на шерсти, но и на коже. Интересный факт: слово "мау" в переводе с египетского означает "кот".

Кхао-мани

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / icciboyboy

Родом из Таиланда, Кхао-мани представляет собой уникальную породу с белоснежной шерстью и глазами цвета драгоценных камней, часто разного цвета. Они любят внимание и хорошо подходят для семей с детьми.

Саванна

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) /