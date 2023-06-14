Суд приговорил координатора штаба Навального в Уфе Чанышеву к 7,5 года колонии

Кировский районный суд Уфы приговорил координатора штаба экс-руководителя ФБК* Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву к 7,5 года лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по статье об организации экстремистского сообщества.

"По ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) назначить наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 400 тысяч рублей", — цитирует ТАСС судью.

Чанышева была освобождена от ответственности по двум статьям из-за истечения сроков давности — "Участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" (ч. 3 ст. 239 УК РФ) и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Чанышева была арестована 10 ноября 2021 года, вину она не признаёт. Осуждённая неоднократно привлекалась к административным арестам за участие в несанкционированных акциях.

Лайф писал, что Мосгорсуд получил дело Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Всего блогера обвиняют по шести статьям, среди которых создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитирующей нацизм.