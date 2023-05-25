Мосгорсуд получил дело Навального о создании экстремистского сообщества
Бывшего руководителя ФБК* Алексея Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества. Соответствующее уголовное дело поступило в Мосгорсуд, сообщает SHOT.
Блогера обвиняют по шести статьям. Среди них — финансирование экстремистской деятельности и публичные призывы к такой деятельности.
Кроме того, Навальному предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для жизни. Также его обвиняют в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитирующей нацизм.
Ранее Лайф сообщал о том, что Генпрокуратура начала процедуру признания иноагентом бывшего главу ФБК Алексея Навального.
*Экстремистская организация, запрещена в РФ.
ТАСС / Сергей Фадеичев