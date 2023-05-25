Мосгорсуд получил дело Навального о создании экстремистского сообщества

Блогера обвиняют по шести статьям. Среди них — финансирование экстремистской деятельности и публичные призывы к такой деятельности.

Кроме того, Навальному предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для жизни. Также его обвиняют в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитирующей нацизм.