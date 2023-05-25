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25 мая, 14:37

Мосгорсуд получил дело Навального о создании экстремистского сообщества

Бывшего руководителя ФБК* Алексея Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества. Соответствующее уголовное дело поступило в Мосгорсуд, сообщает SHOT.

Блогера обвиняют по шести статьям. Среди них — финансирование экстремистской деятельности и публичные призывы к такой деятельности.

Кроме того, Навальному предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для жизни. Также его обвиняют в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитирующей нацизм.

Французский суд отклонил апелляцию Навального по иску к "Ив Роше"

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Ранее Лайф сообщал о том, что Генпрокуратура начала процедуру признания иноагентом бывшего главу ФБК Алексея Навального.

*Экстремистская организация, запрещена в РФ.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Суриков
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