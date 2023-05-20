Французский суд отклонил апелляцию Навального по иску к "Ив Роше"

Апелляционный суд Ренна подтвердил приговор нижестоящей инстанции, отклонившей иск блогера Алексея Навального к компании "Ив Роше", которую он обвинял в клевете. Об этом заявил его адвокат Уильям Бурдон.

"Это решение совершенно не понятно, сейчас серьёзно рассматривается возможность его оспаривания", — отметил он в беседе с AFP.

Навальный, ранее дважды условно осуждённый, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в январе 2021 года после возвращения из Германии.