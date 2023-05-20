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20 мая, 15:01

Французский суд отклонил апелляцию Навального по иску к "Ив Роше"

Апелляционный суд Ренна подтвердил приговор нижестоящей инстанции, отклонившей иск блогера Алексея Навального к компании "Ив Роше", которую он обвинял в клевете. Об этом заявил его адвокат Уильям Бурдон.

"Это решение совершенно не понятно, сейчас серьёзно рассматривается возможность его оспаривания", — отметил он в беседе с AFP.

Соратник Навального публично признался в организации преступлений в РФ совместно с Киевом

Соратник Навального публично признался в организации преступлений в РФ совместно с Киевом

Навальный, ранее дважды условно осуждённый, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в январе 2021 года после возвращения из Германии.

В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы отправил Алексея Навального на девять лет в колонию строгого режима. Поводом для этого стало дело о мошенничестве в особо крупном размере, а также неуважение к судье, которая вела процесс об оскорблении ветерана.

Обложка ©

ТАСС / Алсу Менибаева / NEWS.ru

Никита Осипов
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