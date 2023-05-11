Соратник Навального публично признался в организации преступлений в РФ совместно с Киевом

Бывший сотрудник ФБК* Леонид Волков** признался, что сотрудничал с украинской "киберармией" для создания помех трансляции оглашения Послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина. По его словам, также для этого были задействованы сторонники сбежавших оппозиционеров.

"У нас около полутора тысяч человек, которые зарегистрировались, отметили, что готовы делать что-то "айтишное". Когда было [Послание Федеральному собранию] в феврале, мы скоординировались с украинской киберармией и совместно устроили большую DDoS-атаку с помощью наших айтишников", — заявил Волков в интервью журналистке-иноагенту Ирине Шихман**.

По словам юриста Ильи Ремесло, сказанное является публичным признанием в виновности аж по двум статьям — "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

Он напомнил читателям своего телеграм-канала, что Волков и его соратники виновны в создании экстремистского сообщества и госизмене. Ремесло призвал напомнить "навальнистам" чистосердечное признание иноагента, когда те будут заявлять о "фальшивых обвинениях".

Лайф писал, что Леонида Волкова оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие пометки "иноагент" в посте, выложенном в социальной сети. Речь идёт о деянии, совершённом 2 февраля 2022 года.