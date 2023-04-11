Волкова оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие пометки "иноагент"
Суд в Твери оштрафовал Леонида Волкова за пост в соцсети
Пролетарский районный суд Твери оштрафовал соратника Алексея Навального, бывшего сотрудника ФБК* Леонида Волкова** за пост в социальных сетях без указания маркировки иностранного агента.
"В судебное заседание Волков Л. М. не явился, каких-либо ходатайств и возражений не представил... Постановлением суда Волкову Л. М. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Там подчеркнули, что деяние было совершено 2 февраля 2022 года и является нарушением требований Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Лайф писал, что на Камчатке за пропаганду ЛГБТ в Сети оштрафовали на 150 тысяч рублей гражданина Германии. Он признал свою вину в ходе судебного заседания и был выдворен с территории России.
* Экстремистская организация, запрещена в РФ.
** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
ТАСС / EPA / SALVATORE DI NOLFI