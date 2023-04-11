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11 апреля, 16:45

Волкова оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие пометки "иноагент"

Суд в Твери оштрафовал Леонида Волкова за пост в соцсети

Пролетарский районный суд Твери оштрафовал соратника Алексея Навального, бывшего сотрудника ФБК* Леонида Волкова** за пост в социальных сетях без указания маркировки иностранного агента.

"В судебное заседание Волков Л. М. не явился, каких-либо ходатайств и возражений не представил... Постановлением суда Волкову Л. М. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", говорится в сообщении пресс-службы суда.

Там подчеркнули, что деяние было совершено 2 февраля 2022 года и является нарушением требований Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

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Лайф писал, что на Камчатке за пропаганду ЛГБТ в Сети оштрафовали на 150 тысяч рублей гражданина Германии. Он признал свою вину в ходе судебного заседания и был выдворен с территории России.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SALVATORE DI NOLFI

Матвей Константинов
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