Волкова оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие пометки "иноагент"

Пролетарский районный суд Твери оштрафовал соратника Алексея Навального, бывшего сотрудника ФБК* Леонида Волкова** за пост в социальных сетях без указания маркировки иностранного агента.

"В судебное заседание Волков Л. М. не явился, каких-либо ходатайств и возражений не представил... Постановлением суда Волкову Л. М. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Там подчеркнули, что деяние было совершено 2 февраля 2022 года и является нарушением требований Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Лайф писал, что на Камчатке за пропаганду ЛГБТ в Сети оштрафовали на 150 тысяч рублей гражданина Германии. Он признал свою вину в ходе судебного заседания и был выдворен с территории России.