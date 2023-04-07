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7 апреля, 02:00

В Приморье оштрафовали женщину, облившую памятник Зорге краской

В Приморском крае 39-летняя женщина облила красной краской памятник Рихарду Зорге. Её признали виновной по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм". Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Задержанная за вандализм женщина. Видео © СК РФ

Само правонарушение было совершено 9 мая 2022 года. Тогда женщина пришла на территорию сквера имени Рихарда Зорге во Владивостоке и облила памятник красной краской. При этом она попыталась скрыть лицо маской, очевидно, чтобы её не узнали.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей", — пишет пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале.

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Ранее в Варне неизвестные облили белой краской бюст российского дипломата графа Николая Игнатьева, которого называют "русским рыцарем Балкан".

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Twitter / @runews24ru

Анатолий Симоненко
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